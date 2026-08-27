Luego de algunas horas de expectativa, América y Rayados tienen todo definido para la semifinal internacional que protagonizarán la semana que viene en los Estados Unidos. En una ‘final anticipada’, dos potencias de México se medirán en busca de un boleto al duelo por la gloria, con día, hora y sede ya confirmados para la misma.

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Finalmente, el encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 2 de septiembre, tal como se había especulado. Así, el América tendrá cuatro días de descanso (juega el sábado por Liga MX) y el Monterrey contará con tres días descanso (juega el domingo). ‘La Pandilla’ cuidará jugadores el fin de semana pensando en esta semifinal.

De cara a esta instancia de la Leagues Cup 2026, las ‘Águilas’ tenían la posibilidad de elegir sede y optaron por California, pero quedaba decidir cuál sería el estadio anfitrión. El América, por posición en la tabla general que se utilizó de parámetro en este certamen, pudo escoger el lugar que más cómodo le quedaba y así fue.

Esta tarde, se ratificó que el Dignity Health Sports Park será el recinto que albergará la semifinal de la Leagues Cup 2026 entre el América y los Rayados de Monterrey. La casa de Los Ángeles Galaxy fue la sede definida para este cruce espectacular, con un buen antecedente para los capitalinos, que jugaron allí en cuartos de final.

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América y Rayados irán al Dignity Health Sports Park [Foto: Getty]

El duelo entre América y Rayados por el pasaje a la final se programó para las 21.30 horas del Centro de México (20.30 hora local de LA), en el segundo turno del día. El prime-time del miércoles quedará para que todos los aficionados y fanáticos del futbol puedan sintonizar el plato fuerte de la semana en el continente.

Luego de esta llave eliminatoria, el vencedor del juego se las verá ante Toluca o León en la final de la Leagues Cup 2026. El choque por el título se programó oficialmente para el domingo 6 de septiembre. Por otro lado, los perdedores de cada semifinal deberán cruzarse en el juego del tercer puesto ese mismo día pero más temprano.