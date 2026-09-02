El portugués es el gran ausente de las formaciones para el partido de esta tarde. ¿Qué sucedió?

Toluca está empezando a reencontrarse con los resultados en este tramo de la temporada, tras un arranque de semestre muy irregular. De a poco empieza a tomarle el gusto de nuevo a los triunfos y hoy tendrá un desafío crucial: enfrentará a León, el equipo de mejor presente en México. En Estados Unidos, los ‘Diablos Rojos’ ante una gran prueba.

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‘La Fiera’ arriba con un invicto de ocho encuentros consecutivos, de los cuales siete fueron victorias. Ahora bien, el cuadro escarlata lleva tres triunfos al hilo y ganó cuatro de los últimos cinco. En esta ocasión, buscarán ganar la semifinal de la Leagues Cup 2026 y volver a disputar una final, como ocurrió muchas veces en el ciclo de Antonio Mohamed.

No obstante, en esas aspiraciones de clasificación para esta tarde, el equipo choricero no tendrá en su alineación a Paulinho, su goleador. El artillero portugués, que tan importante fue para conquistar la Concachampions, no está disponible aún para jugar la Leagues Cup. Es una baja muy importante para Toluca en la semifinal ante León.

Toluca sale sin Paulinho en el equipo [Foto: Getty]

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El centrodelantero se sigue recuperando de una lesión en la pantorrilla que lo ha tenido a maltraer desde el mes de junio. Aquel inconveniente lo aquejó en parte del semestre pasado, pero se reincidió en la pretemporada de Toluca para esta segunda mitad. Por ello, no ha podido volver a pisar un terreno de juego oficialmente desde entonces.

Sin contar el partido de este miércoles por la noche ante León, Paulinho ya se perdió once encuentros consecutivos. Ese período incluyó el Campeón de Campeones, el Torneo Apertura y esta Leagues Cup. Para todos aquellos compromisos, el cuerpo técnico tuvo que echar mano a diferentes alternativas, pero no del nivel del portugués.

Con vistas a esta semifinal de Leagues Cup 2026, Federico Viñas será el ‘9’ titular del Toluca, curiosamente justo ante León, su último equipo en la Liga MX. Podría haber “ley del ex” si el atacante uruguayo marca un gol hoy en el Shell Energy Stadium. El charrúa tiene mucha responsabilidad en esta prueba importante reemplazando a Paulinho.

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Además del goleador portugués, los ‘Diablos Rojos’ cuentan con otras cinco bajas para este partido: Luis García, Santiago Simón, Marcel Ruiz, Érick Gutiérrez y Edgar López. Como le ha sucedido en todo lo que va del semestre, el ‘Turco’ sigue sin poder tener a disposición a la totalidad de la plantilla, y meterá mano esta noche en Houston.

De esta manera, con la ausencia de Paulinho, la alineación que se perfila en Toluca para enfrentar a León por la semifinal de la Leagues Cup 2026 sería la siguiente: Hugo González; Diego Barbosa, Federico Pereira, Bruno Méndez, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nicolás Castro; Helinho, Jesús Angulo, Alexis Vega; Federico Viñas. ¿Podrán lograr el pase a la final?