Toluca y León protagonizarán esta tarde un compromiso que, en la previa, augura buenos pasajes de futbol y muchas emociones para estar prendidos. Sin embargo, hay un boleto a la final en juego y puede ponerse áspero. Nadie se irá a casa sin haber dejado la última gota de sudor en la cancha, con todo lo que eso significa en un partido.

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Por ese motivo, la Leagues Cup 2026 eligió a un silbante firme para conducir el duelo crucial del torneo internacional de este miércoles. Said Martínez será el árbitro de la primera semifinal, y tendrá los ojos de dos aficiones y de todos los fans del futbol mexicano encima. Una tarea difícil para el juez designado para la jornada en Houston.

Said Martínez es un réferi hondureño de 35 años de edad, nacido en agosto de 1991 en la ciudad de Tocoa, en Honduras. Pese a su mediana juventud, cuenta con una experiencia importante en el arbitraje, conduciendo partidos en torneos de elite. Del protagonista de Toluca – León hay antecedentes recientes que lo harán recordar a todos.

Saíd Martínez en un partido previo de Toluca [Foto: Getty]

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El colegiado en cuestión viene de dirigir en el Mundial 2026, su segunda Copa del Mundo consecutiva. En esta última cita de selecciones, Said Martínez se convirtió en el primer hondureño en dirigir un juego como árbitro principal en un Mundial. Allí le tocó mandar en encuentros de equipos de primer nivel como Inglaterra y Bélgica.

Como profesional y en lo que refiere estrictamente a su trabajo, Said Martinez se caracteriza por ser ‘tarjetero’, por lo que Toluca y León deberán evitar jugar con pierna fuerte. El réferi intenta llevar los juegos a rienda corta para que no se produzca un desmadre, y un contexto como la semifinal de la Leagues Cup 2026 también lo amerita.

El árbitro de Toluca vs. León cuenta con un apodo muy particular: “Matemático” le dicen a Said Martínez. Esa denominación tiene que ver con su pasado previo a la dirección de partidos. Antes de dedicarse de lleno al futbol como hace hoy, estudió una carrera vinculada con la aritmética en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

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Lo curioso de la previa de la semifinal de la Leagues Cup 2026 es que Said Martínez dirigió tanto a Toluca como a León previamente. En ambos casos fue en la Concacaf Champions Cup y en victorias respectivas de los ‘Diablos Rojos’ y ‘La Fiera’. Hoy será decisivo para saber si avanza uno o el otro a la final de este certamen internacional.