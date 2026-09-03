El arquero habló luego de la eliminación de Las Águilas del torneo internacional y se responsabilizó por el nivel que mostró.

El América recibió este miércoles un duro golpe tras quedar eliminado de la Leagues Cup 2026 a manos de Rayados de Monterrey. Las Águilas igualaron 2-2 durante los 90 minutos y luego cayeron 5-4 en la tanda de penales, despidiéndose en semifinales.

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Uno de los principales apuntados por la afición después de la eliminación fue Rodolfo Cota. El arquero no mostró su mejor nivel durante el encuentro y, si bien venía teniendo buenas actuaciones y había mostrado un gran nivel en los últimos partidos, esta vez quedó bajo la lupa de los americanistas.

La tanda de penales terminó siendo especialmente complicada para el guardameta, que no pudo estar a la altura de las circunstancias y no logró detener ninguno de los disparos de Rayados. Esto generó fuertes críticas por parte de la afición del América en redes sociales.

Tras la eliminación, Cota habló y no esquivó la responsabilidad. El experimentado arquero sorprendió al asumir públicamente la culpa por lo sucedido y dejó una contundente frase dirigida al americanismo.

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La contundente frase de Cota

“Si el americanismo quiere buscar a algún culpable, pues aquí lo tienen”, fueron las palabras del portero del América que no quedó para nada conforme con lo demostrado en el campo de juego ni tampoco durante la tanda de penales que definió al finalista.

“Si el americanismo quiere buscar a algún culpable, pues aquí lo tienen” 👀



Rodolfo Cota defiende a sus compañeros y dice que la afición puede culparlo a él por la derrota en Leagues Cup 😳 pic.twitter.com/nQk0ERYkqN — MedioTiempo (@mediotiempo) September 3, 2026

En sintesis

Rodolfo Cota asumió la responsabilidad por la eliminación del Club América en penales.

asumió la responsabilidad por la eliminación del Club América en penales. Club América perdió 5-4 en penales frente a Monterrey en la Leagues Cup.

perdió 5-4 en penales frente a Monterrey en la Leagues Cup. Rodolfo Cota no atajó ningún cobro en la tanda definitiva de los penales.