A días de ir por la gloria otra vez, Antonio Mohamed confirmó lo que todos querían escuchar.

Las buenas no paran de llegar en el ‘Infierno’. Tras el pasaje a una nueva final, se ha sabido que después de mucho esperar, Paulinho estará disponible para volver a jugar. El artillero portugués, que observó la semifinal desde afuera, ha quedado a las órdenes del cuerpo técnico para los próximos desafíos del Toluca en el semestre.

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Luego del triunfo y clasificación ante León, Antonio Mohamed confirmó que el ‘9’ podría jugar en la final del próximo domingo, si el desarrollo del encuentro así lo amerita. El entrenador de los Diablos Rojos platicó en rueda de prensa y, a diferencia de sus últimos testimonios, por fin pudo asegurar que Paulinho dejó atrás su lesión.

El estratega argentino le brindó una gran noticia a la afición de Toluca y expresó que, aunque no será titular, el portugués podrá entrar un rato en el partido ante los Rayados. Lógicamente, luego de tres meses de inactividad, no jugará un duelo completo de un día para otro, sino que le irán dosificando los plazos dentro del campo de juego.

“Seguramente está para 20 o 30 minutos ante Monterrey. Ojalá que no lo necesitemos, querría decir que es una buena señal y que sacamos un buen resultado. Si lo ponemos quiere decir que tenemos la necesidad de meter goles”, manifestó Antonio Mohamed, que ratificó que Paulinho estará en la convocatoria de Leagues Cup.

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El Turco se mostró optimista con el rendimiento con el que regresará su goleador, que tiene muchas ganas de jugar unos minutos ante Rayados en la final. “Es un jugador diferencial, espero que pueda volver con todo su nivel y nos pueda seguir ayudando como nos ha ayudado siempre“, agregó el entrenador de Toluca.

De esta manera, el ‘killer’ del conjunto escarlata irá al banco de suplentes contra Monterrey el domingo en Houston, listo para ser utilizado si el técnico lo necesita. Federico Viñas volverá a ser el delantero titular de Toluca en la definición de la Leagues Cup, pero después de la final comenzará la competencia con el portugués.

Cabe recordar que Paulinho viene ser líder de goleo y MVP de la Concachampions el semestre pasado, en el último torneo internacional que jugaron los Diablos. Casualidad o no, tras su larga lesión le toca volver a ser citado en el equipo choricero justo para la siguiente final internacional del grupo. ¿Será su noche?

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