El capitán del América cuestionó el arbitraje y el funcionamiento del VAR después de la eliminación ante Monterrey en la tanda de penales de la Leagues Cup 2026.

El América sufrió este miércoles el primer golpe de la temporada después de venir invicto en todos los partidos que había disputado hasta el momento. El equipo de André Jardine había comenzado el camino por buen rumbo, con buenos resultados y una dinámica positiva que ahora quedó interrumpida tras la eliminación en la Leagues Cup 2026.

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Las Águilas cayeron este miércoles en la tanda de penales por 5-4 ante Rayados de Monterrey, luego de igualar 2-2 en los 90 minutos. El conjunto azulcrema tuvo sus oportunidades para quedarse con el encuentro, pero finalmente no pudo evitar llegar a la definición desde los once pasos, donde Monterrey terminó consiguiendo el boleto a la siguiente instancia.

Sin embargo, más allá del resultado, en el América se sintieron perjudicados por algunas decisiones arbitrales durante el encuentro. Una de las principales acciones señaladas ocurrió apenas al minuto 12, cuando Henry Martín consideró que recibió una falta dentro del área que debió ser sancionada como penal.

Henry Martín explotó contra el arbitraje tras la eliminación del América

“El penal que me hacen, lo checamos ahora en video. Es un penal clarísimo que yo le voy a decir al árbitro en la cancha. No entiendo cómo el VAR no revisa, se supone que tenemos la revisión en VAR para este tipo de jugadas?”, reveló el atacante.

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¿FUE FACTOR PARA LA ELIMINACIÓN DEL AMÉRICA?🤯⚽



Henry Martín no ocultó su molestia con las decisiones arbitrales y el uso del VAR durante el partido tras la eliminación del Club América frente a Rayados, al considerar que algunas jugadas pudieron cambiar el rumbo del encuentro pic.twitter.com/SmtzJuzHRy — Claro Sports (@ClaroSports) September 3, 2026

El delantero incluso contó qué fue lo que le respondió el árbitro cuando reclamó la acción dentro del área: “Me pisa, me pisa”, le dijo Henry al juez, quien, según explicó el capitán americanista, respondió: “No, sigue. Ya me dijeron de arriba que no”, siguió.

“Es frustrante. Es frustrante en la cancha al minuto 12. El penal que me hacen es increíble. Es algo enorme que no hayan podido ver”, señaló el atacante, quien además cuestionó directamente la utilidad del VAR en este tipo de situaciones puntuales.

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