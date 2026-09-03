Almada no se guardó nada tras la eliminación del América y apuntó contra el arbitraje por su accionar en el partido.

Este miércoles se disputaron las dos semifinales de la Leagues Cup y se definieron los dos equipos que jugarán la final el próximo domingo 6 de septiembre, además de los dos encuentros por el tercer y cuarto puesto.

Publicidad

Primero, Toluca mostró una gran actuación ante León, ganó 2-0 y sueña con ganar otro título más con Antonio Mohamed como entrenador, quien compite por todo desde su llegada al equipo. Los Diablos Rojos ya ganaron dos Liga MX y una Concachampions.

Luego, Rayados de Monterrey sorprendió al eliminar al América, que venía pasando por un gran momento. Tras el empate 2-2 en los 90 minutos, el equipo de Matías Almeyda se quedó con la clasificación en la tanda de penales y quiere volver a ser campeón.

Luego de la eliminación de su equipo, el que explotó en conferencia de prensa fue Guillermo Almada, entrenador de Las Águilas, muy molesto por el polémico penal que le dieron a los regios para poder empatar el partido en su momento. “No es un error, un horror la decisión del VAR, que tenía que haber ayudado a los árbitros, al final terminó siendo decisivo”, fueron las palabras del uruguayo en la conferencia.

Publicidad

🚨Guillermo Almada explota contra el arbitraje y los culpa de la eliminación del @ClubAmerica🚨🦅👀



“No es un error, un horror la decisión del VAR, que tenía que haber ayudado a los árbitros, al final terminó siendo decisivo” #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/zb1QCJhSH9 — Luis Ernesto Tricampeon🦅🏆 (@LuisErnestoP95) September 3, 2026

Más declaraciones de Almada

“El club no puede hacer nada si ponen a ciertos árbitros que tienen antecedentes de errores continuos, sobre todo para el mismo lado”, expresó Almada muy enojado por la elección de la Concacaf.

“¿Para ustedes fue penal? Dudoso no, el que va al encuentro de la pierna es Orbelín. Ya nos habían dicho los antecedentes de Miranda en el VAR”, agregó muy molesto por el penal que le cobraron en contra a su equipo y que cambió el resultado.

Publicidad

En sintesis