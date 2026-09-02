La única propuesta del día en el futbol argentino es un partidazo. Aquí sabrás cómo seguir la transmisión.

Vélez Sarsfield y Boca Juniors serán los animadores de un espectáculo prometedor, cuando se crucen este miércoles por los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Dos candidatos al título se medirán frente a frente en una instancia tempranera de la campaña, que dejará a uno de los dos fuera de la carrera por el título.

Publicidad

¿Cómo clasificaron Vélez y Boca a octavos de la Copa Argentina 2026?

El ‘Fortín’ sacó pasaje a esta instancia luego de dejar en el camino a Gimnasia y Tiro de Salta en dieciseisavos por un triunfo 2-0, con goles de Godoy y Valdés. Anteriormente, el equipo de Guillermo Barros Schelotto había vencido por 4-1 a Deportivo Armenio, con goles de Andrada (x2), Godoy y Quirós.

El ‘Xeneize’ obtuvo boleto a esta fase tras eliminar a Sarmiento de Junín en dieciseisavos, también por una victoria 2-0, con los goles de Velasco y Flores. Previamente, el cuadro hoy dirigido por Rodolfo Arruabarrena había derrotado por 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy, con un doblete de Bareiro.

Córdoba espera por Vélez y Boca [Foto: Getty]

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Vélez vs. Boca por la Copa Argentina 2026?

El partido Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors se llevará a cabo HOY miércoles 2 de septiembre, en el Estadio Mario Alberto Kempes, por los octavos de final. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 18.15 horas del Centro de México (21.15 hora local de Córdoba, Argentina).

¿Dónde ver EN VIVO Vélez vs. Boca por televisión?

En México, el partido Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors se podrá seguir por la señal de TyC Sports Internacional, único canal de TV que pasará el compromiso. Por su parte, en Argentina este enfrentamiento será transmitido en exclusiva por medio de la pantalla de TyC Sports local.

¿Dónde ver EN VIVO Vélez vs. Boca por streaming?

El partido Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors no se podrá seguir en forma online en México, pues ninguna plataforma pasará los octavos de final de la Copa Argentina 2026. Mientras tanto, en Argentina sí habrá transmisión online, solo a través del portal TyC Sports Play.