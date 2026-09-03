El mediocampista que actualmente pertenece al West Ham, no tiene intenciones de jugar en Las Águilas a partir de esta temporada.

El Club América está teniendo una muy buena temporada, a pesar del golpe que sufrió este miércoles tras quedar eliminado de la Leagues Cup 2026 en manos de Rayados de Monterrey en las semifinales. Las Águilas llevan 10 años sin poder ganar un título internacional y todavía les queda esa espina, sin embargo, el equipo de Guillermo Almada ha mostrado cosas positivas durante este inicio de campaña.

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La eliminación ante Monterrey significó el primer golpe importante para un equipo que venía mostrando un buen funcionamiento y que se había mantenido invicto en todos los partidos que había disputado hasta el momento. Ahora, el América deberá pasar página rápidamente y pensar en los próximos objetivos que tiene por delante.

Las Águilas se enfocarán al 100% en la Liga MX, torneo en el que son líderes y están invictos, aunque primero deberán jugar por el tercer puesto de la Leagues Cup. El conjunto azulcrema buscará recuperarse de la eliminación ante Rayados y mantener el buen momento que había conseguido construir en el campeonato mexicano.

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Mientras tanto, la directiva del América continúa en la búsqueda de uno o dos fichajes más después de cerrar las incorporaciones de Óscar Perea, Edwin Cerrillo, Miguel Ángel Borja y el español Carlos Álvarez. Este último se convirtió en el cuarto refuerzo azulcrema del mercado, luego de las llegadas de los otros tres futbolistas.

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Edson Álvarez descarta al América

En Fox Sports, el periodista Rubén Rodríguez reveló que Edson Álvarez no tiene intenciones de regresar a México, al menos por ahora, ya que su objetivo es seguir en el Viejo Continente. De esta manera, el mediocampista mexicano habría descartado la posibilidad de volver a vestir la camiseta del América en este momento de su carrera.

¿EDSON ÁLVAREZ REGRESA AL AMÉRICA? @ruubenrod soltó información. América va por dos refuerzos más. pic.twitter.com/xjy4mF9E5T — FOX (@somos_FOX) September 3, 2026

Además, el propio periodista confirmó que las Águilas irán a la carga por dos fichajes más: un defensor central tras la salida de Sebastián Cáceres y también por un volante más. Así, la directiva azulcrema todavía tendría movimientos por realizar antes del cierre del mercado para terminar de darle forma al plantel de Guillermo Almada.

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