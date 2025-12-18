Cuando se menciona a los mejores talentos surgidos del futbol mexicano en los últimos tiempos, es imposible no poner sobre la mes el nombre de Marcel Ruiz. El cerebral volante se destacado en club y selección con una madurez y un desenvolvimiento impropios de un jugador tan joven, y eso ha atraído a muchos interesados.

En las pasadas ventanas de transferencias, Toluca ya lleva rechazadas varias ofertas por su mediocampista, por diferentes motivos. En algunas circunstancias se trató de diferencias en los números, mientras en otras fue por considerarlo imprescindible para los objetivos inmediatos. Así, el juvenil lleva hecha una importante carrera en el ‘Infierno’.

Uno de los equipos que presentaron millonarias propuestas por Marcel Ruiz ha sido Palmeiras, que en el mercado pasado no pudo fichar al volante. Las negociaciones entre Toluca y el equipo brasileño en verano fueron concretas y existieron, pero finalmente el futbolista prefirió esperar a Europa. Por ello, en aquel momento se frustró el pase.

Marcel sigue ganando títulos con el Toluca

En estos últimos días, se volvió a vincular al mediocentro con Palmeiras a través de diversos trascendidos. Sin embargo, esta vez los rumores no son reales. Luego del bicampeonato, Toluca no ha recibido llamados ni ofrecimientos por su joya, dado que no se encuentra abierto tampoco el mercado brasileño. Son días de transición hasta que abran los registros.

Más allá de todo ello, Marcel Ruiz y el club han tomado una decisión respecto a su futuro: el futbolista ya notificó que se quedará hasta junio 2026 inclusive. El joven pivote no se moverá de los Diablos Rojos en esta ventana de invierno, sin importar cualquier propuesta que pueda llegarle a Toluca. Así lo informó César Luis Merlo, con fuentes dentro del elenco escarlata.

“Ningún interés va a prosperar, porque Marcel quiere seguir en Toluca hasta mitad de año. ¿Por qué? Por el Mundial, en Toluca es amo y señor del equipo, es el subcapitán y el capitán cuando no juega Alexis Vega. Él ya lo habló con el cuerpo técnico de la Selección y consensuaron quedarse en Toluca porque es donde más chances tiene de jugar en el Tri. Por más que digan que lo quiere Palmeiras o cualquiera, Marcel Ruiz se va a quedar”, explicó el periodista argentino especialista en transferencias de jugadores.

Esta definición, además, le permitirá a Toluca seguir elevando la cotización de su patrimonio. La participación de Marcel en la próxima Copa del Mundo, sumado a un posible tricampeonato con el equipo, podrían hacer volar por las nubes su precio. Por otro lado, el ‘mercado fuerte’ de Europa es el de mitad de año y no el de diciembre-enero, por lo que ofertas más jugosas podrían llegar. Buena noticia para la afición escarlata, que seguirá disfrutando de su ‘crack’.