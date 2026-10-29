Piera Rodríguez, la venezolana que sueña con ser campeona en UFC: “Extraño mi país, tengo el corazón roto”

Repasa esta conversación exclusiva en la que la sudamericana se expresó a corazón abierto sobre todos los temas.

“La vida es como las peleas“, le cuenta Piera Rodríguez a Bolavip. La venezolana tendrá este sábado 31 de octubre su octava pelea en UFC ante la brasileña Talita Alencar en Las Vegas, en la que buscara su sexta victoria para continuar con su gran momento dentro de la compañía en la que arrastra tres éxitos consecutivos.

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Sus dos derrotas, de forma seguida por cierto, fueron por una polémica detención del árbitro y una controversial descalificación. En ese sentido, Rodríguez reflexionó acerca de su recuperación del duro momento, manifestando que todas sus vivencias le sirvieron para no perder el foco de continuar en la búsqueda de cumplir sus sueños.

Piera La Fiera tiene una vida particular. Encontró el deporte por casualidad cuando se lo presentó un amigo para canalizar la ansiedad y debido a la situación política de Venezuela, sobre la cual se expresa con mucho pesar, se vio en la obligación de recorrer el mundo hasta encontrar su hogar en Estados Unidos. Ahora, aplomada y centrada, Rodríguez confirmó que está lista para medirse con las mejores del mundo y cumplir sus sueños de campeona.

Entrevista completa de Piera Rodríguez con Bolavip

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-¿Cómo te encuentras ante una nueva oportunidad?

-Estoy muy feliz con esta pelea, muy feliz con la rival que me dieron y superlista, superafilada para este sábado.

-¿Era la rival que esperabas o hubieses deseado alguna mejor ubicada en el ranking?

-La verdad que no es alguien a quien estaba esperando, pero al estar dentro del ranking no me viene mal. Yo entré al ranking cuando cambiaron al media ranking y la verdad es que quería a alguien que estuviera ranqueada, me daba un poco igual quién, pero alguien que lo estuviera, y Talita lo está. Así que me viene superbien; además, por su estilo, a mí me hace lucirme mucho. Creo que me viene muy bien sacar esta victoria rápido e ir por lo siguiente, que es una top 5 o alguien más cerca del título.

-¿Cómo piensas que va a plantearse la pelea? No parece que vaya a querer intercambiar golpes contigo…

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–Totalmente, no le van a gustar los intercambios estando de pie, entonces creo que va a ir desesperadamente a buscar el derribo. Eso me va a abrir oportunidades para excelentes golpes de counter, de encuentro, y bueno, estamos preparados para cualquier área de la pelea. Obviamente ella es muy buena en jiu-jitsu y la idea es no dejarla llegar a su juego.

-Has contado que sufriste lesiones recientes. ¿Llegas en buena forma esta vez?

-Actualmente estoy bien, sana, gracias a Dios no tuve lesiones para esta pelea. Yo soy una peleadora que entrena demasiado y que me lesiono más que todo entrenando, porque le meto tanta carga y tanta presión todo el año que al final es un error. Es algo que he estado aprendiendo últimamente: a cómo descansar, a cómo dejar que mi cuerpo se desinflame dentro de los campamentos. Me he sentido muchísimo mejor, muchísimo más fresca y superágil para esta pelea, así que es hora de apretar.

-Escuché a un entrenador tuyo decir que eres la luchadora más trabajadora que tuvo. Cuéntame cómo llegó a esa opinión…

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-Sí, 100%, él es un entrenador mío de la parte física y de fuerza. Ese siempre ha sido como mi lema: como empecé sintiendo que no tenía un gran talento, mi trabajo duro iba a hacerme llegar adonde el talento ha hecho llegar a otra gente. Desde que me metí en esto de las MMA he trabajado como nadie, de maneraincansable. Apenas ahora estoy aprendiendo a descansar un poco dentro de los entrenamientos, pero siempre he sido una workaholic que quiere entrenar, entrenar, entrenar y darlo todo todos los días. Es algo que gracias a Dios me ha abierto muchas puertas. Ahora, con la gente que tengo a mi alrededor, es simplemente magnífico porque ellos me dicen exactamente qué es lo que necesito y yo simplemente le pongo el trabajo; trabajamos perfectamente en conjunto.

-Me interesó eso. Explícanos la diferencia entre alguien con talento innato y otro con esfuerzo puro.

-Ustedes también lo notan desde afuera: hay gente en el deporte que tiene ciertas cualidades físicas o ciertos atributos naturales, o que vienen de familias de artistas marciales, con una base muy sólida que hace que no necesiten tanto esfuerzo para lograr ciertas cosas. Yo nunca tuve eso. Soy la primera artista marcial de mi familia y en mi pueblo no sabían qué era el jiu-jitsu; no tuve las herramientas ni la base. Fue puro trabajo duro con las pocas herramientas que encontré en el camino, que al principio fue el boxeo y de ahí fui añadiendo otras cositas. Yo no hice wrestling de verdad hasta que llegué a Estados Unidos, prácticamente unos meses antes de entrar a UFC. Imagínate lo lejos que llegué con tan pocos recursos. Lo que tenía era puro corazón y ganas de trabajar. Cualquier ser humano que realmente tenga ganas y esté dispuesto a trabajar incansablemente, aunque no tenga grandes recursos ni grandes atributos naturales, claro que lo puede lograr en cualquier área.

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¿Qué crees que te diferencia del resto para haber tenido pocos recursos y estar venciendo a las mejores del mundo?

–Creo que me diferencia el saber lidiar con la tormenta en todos los aspectos de mi vida. He tenido que pasar por muchas calamidades al emigrar de mi país, meter mi vida en una maleta mil veces, volverme a mudar y dejar a mi familia y a mis amigos atrás. Me ha roto el corazón mil veces, pero he encontrado la manera de estar en paz conmigo misma aunque las cosas no vayan bien. Transfiero mucho eso a la hora de pelear: no me desespero cuando estoy en malas posiciones. La vida es como la pelea para mí, así que la experiencia de vida ha hecho que me sea más fácil lidiar con los obstáculos dentro del octágono.

-Respecto a eso, ¿cuál es tu opinión sobre el presente que vive Venezuela y qué te genera?

-La situación en mi país es bastante delicada; la situación de Venezuela es bastante polémica, controversial y tiene unos problemas políticos bastante graves actualmente. He tenido que estar afuera, en otros países. Actualmente vivo en Estados Unidos hace varios años, pero siempre con el corazón roto porque quiero visitar a mi familia, a mi gente y a los amigos que todavía quedan ahí, aunque ya son muy pocos porque la mayoría ha emigrado. Es un poco triste, pero a la vez me da fuerza para seguir adelante y pensar que las cosas pueden mejorar, que algún día vamos a volver a tener la Venezuela que teníamos antes o la que soñamos ahora, que va a ser mucho mejor porque ya hemos pasado por muchos baches y hemos aprendido un montón. Añoro volver a mi país y abrazar a los poquitos que quedan…

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-¿Crees que será en el corto, mediano o largo plazo?

-Ya no tengo idea, porque las cosas en mi país son demasiado inciertas. Ahorita tenemos una esperanza bien grande por lo que acaba de suceder hace dos días, pero bueno, sigo cruzando mis dedos, sigo con la fe en alto y sigo orando por todo lo que sucede en mi país. Sé que pronto muchos vamos a poder entrar, salir, visitar a familiares y amigos del pasado, y caminar por nuestras calles; eso se va a cumplir muy pronto.

Piera Rodríguez quiere hacer historia en la UFC por Venezuela. (INSTAGRAM)

-El primer destino fijo que elegiste para emigrar fue Panamá. ¿Por qué?

-De hecho, la primera vez que vine a Estados Unidos me tuve que regresar a Venezuela y luego me fui a Panamá. Escogí Panamá porque hay una coincidencia cultural, es más fácil entenderse, sobrevivir y hablamos el mismo idioma. En Panamá me abrieron muchísimo las puertas en la parte deportiva: salí de Venezuela siendo boxeadora y en Panamá me convertí en una artista marcial mixta, que era realmente mi sueño, pero en Venezuela no tenía los recursos para aprender jiu-jitsu ni lucha. Me tocó emigrar y buscarme la vida; Panamá fue lo primero, luego me fui a España, estuve un tiempo en Estocolmo y después Estados Unidos. Me ha tocado rodar muchísimo buscando siempre las mejores opciones como atleta para evolucionar y conseguir los mejores resultados en mi carrera.

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-¿En el camino sufriste mucho la presión por encontrar estabilidad económica?

-Obviamente siempre ha sido una lucha muy grande con el factor económico, desde siempre. Estando en Venezuela yo daba clases de boxeo para pagar mis cosas de boxeo; siempre ha sido una lucha porque quiero más estabilidad económica. En España tuve dos trabajos para poder entrenar y competir; he trabajado de lo que sea, en restaurantes y en todo lo que he podido para pagar mi carrera de atleta. Obviamente también he recibido muchísima ayuda y estoy superagradecida con mis patrocinadores y con la gente que me ha abierto las puertas de su casa y me ha dejado quedarme por temporadas. Siempre alguien me ha tendido la mano. Dios ha estado conmigo durante todo el camino y siempre un angelito me salva de algún modo. No ha sido fácil, la batalla siempre ha sido económica, física, mental y psicológica por todos lados.

-¿Y actualmente sigues con incomodidades por obtener más dinero?

–Ya no es tanta presión como antes, pero obviamente siempre quiero más, así que sigo trabajando por más estabilidad no solo para mí, sino para la gente que amo. Estoy más tranquila ahora que ya tengo cinco años en la UFC, pero siempre busco llegar a un nivel más alto.

-Algo que muchos no saben es que eres psicóloga. ¿Era algo que ya tenías decidido de estudiar o apareció la oportunidad sin preverlo?

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-En Venezuela, a la gente en esa época, le era muy importante alcanzar un título universitario, era algo que tenía mucho peso. Mi familia siempre me pidió que me graduara, que tuviera una opción de carrera real en el mercado sin importar si después me metía de lleno en el deporte. Lo que más me gustaba era la psicología, y dentro de la carrera empecé a conectar un poco más con el deporte. Decidí terminar mi etapa de carrera para darle el título a mi mamá, que era la que quería que me graduara. Cumplí, ejercí un poco la psicología después de graduarme y ya luego me metí de lleno en el deporte.

-Venías invicta, pero te llegaron dos derrotas consecutivas polémicas. Imagino que fue algo inesperado y complicado de sobrellevar…

-Esa fue una etapa muy necesaria en mi carrera para poder madurar y evolucionar al nivel en el que estoy hoy. En ese momento fue superduro, supertriste y desalentador, porque lo estaba dando absolutamente todo de mí y las cosas no estaban saliendo como quería; pero era necesario para convertirme en la mujer y en La Fiera que soy hoy. Me trajo mucha madurez y calma interna para lidiar con la gente de afuera, con los que critican y con todo. Cuando estaba invicta todo el mundo me amaba y nadie me decía nada malo, pero una vez que te quitan el invicto todo el mundo te empieza a tirar hate y a soltar lo que se tenían guardado. Para mí fue un choque emocional fuerte porque yo decía: “Si no le he hecho nada a nadie, nunca he ofendido a nadie en este deporte, simplemente salgo a pelear y ya está”. Me tomé mi tiempo, viví mi proceso, me limpié de todo eso y creé una nueva versión de la fiera para volver a acumular victorias como lo hago ahora.

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-¿Cómo te recuperaste de ese momento tanto complejo?

-Fue un golpe bien duro en mi vida emocionalmente y en mi carrera, también por lo curioso de que prácticamente perdí mi invicto por un malentendido del árbitro. Fue un wow, se desvaneció lo que llevaba trabajando por ocho años, cuidando mi récord. Esa era mi rabia en ese momento, pero sabía que las cosas pasan por algo y Dios me dio la fortaleza para aprender muchísimo de todo eso. Hoy siento que era muy necesario pasar por esa etapa oscura para reponerme y convertirme en la persona que soy ahora.

¿Te genera ansiedad o apuro llegar a una oportunidad titular pronto?

-No siento ansiedad ni apuro, pero siento que ya estoy lista, así que ya no quiero estar perdiendo el tiempo con nadie. Lo que quiero es pelear este sábado y luego que me pongan a una top 5, a la que quieran, porque quiero alcanzar el cinturón lo más rápido posible. Siento que estoy al nivel y superpreparada para convertirme en campeona; no es cuestión de ansiedad, es saber que estoy lista para enfrentar el reto que implica ser campeona.