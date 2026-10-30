Julio Furch: de “En Atlas se creó algo muy lindo” al “Me gustaría ir al nuevo estadio”

Pasa el tiempo y todavía se celebra en Jalisco aquel bicampeonato que consiguió Atlas entre 2021 y 2022. El equipo comandado por Diego Cocca dominó la Liga MX por un año entero con Julio Furch como uno de sus principales estandartes en el frente de ataque. A más de cuatro años de aquella gesta, el goleador argentina recuerda cómo fueron algunos de los momentos más felices como profesional.

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Furch mantuvo un diálogo exclusivo con Bolavip en el que pasó por todos los temas y Atlas fue uno de ellos. Julio dejó una huella imborrable en Jalisco, por lo que no olvida aquellas vivencias. En ese sentido, el goleador reveló detalles inéditos de la conformación de aquel plantel que no tenía sueños de campeón hasta que se terminó topando con la gloria.

Se fue dando porque yo ni bien llegué las mediciones… y pierdo los primeros cuatro meses con mi lesión. Y si bien fue un torneo bastante irregular, se alcanza a entrar en liguilla. En principio el equipo no funcionaba, habíamos perdido cinco partidos seguidos, no se habían conseguido buenos resultados. Tuvo que cambiar el estilo de jugar a una formación con cinco atrás, y ahí le fue encontrando el rumbo. Quizás esos seis meses sirvieron como para ir adaptando lo que se iba a venir después. Vinieron jugadores importantes como Julián Quiñones, que le sumó mucha jerarquía al equipo, y se terminó de acomodar un grupo muy ganador, gente con mucha experiencia en el fútbol mexicano. Se fue armando; creo que sí es un gran mérito de Diego porque fue planificando, porque tuvo que cambiar sobre la marcha —quizás tenía una idea y tuvo que cambiar por los resultados—. Fue para mí uno de los logros más grandes y más lindos que me ha tocado vivir. Siempre está la disputa del campeonato; fue más que lo que yo conseguí en Santos Laguna. Creo que el primer campeonato para mí es muy importante en lo personal, pero un campeonato así no se consigue siempre; se consiguió y se creó algo muy lindo en la ciudad”, señaló Furch.

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Por otro lado, pensando en el nuevo estadio que Atlas espera estrenar para 2030, Furch mostró orgullo por el enorme crecimiento que la institución le muestra al mundo. A su vez, Julio expresó que sería un gran momento estar en dicha inauguración, por lo que esperará la respectiva invitación de la nueva casa de los Zorros.

“Obviamente, el crecimiento que ves del club, de los lugares en los que uno pasó o donde te fue bien, es recontra gratificante. Hubo cambio de dueño, bueno, cosas que pasan en México, pero sí siguen creciendo y mejorando. Desde este lado, muy contento de poder mínimamente haber aportado en ese momento algo para que el club pueda conseguir un título o para seguir creciendo. También se dio lo de la Academia acá, que no la pude disfrutar en ese momento, estuve muy cerquita y justo me tuve que ir, pero ver que están en proyecto de un nuevo estadio eso te pone muy contento, y estaría espectacular si llega la invitación; obviamente me encantaría ser parte”, comentó.

Entre su llegada en 2020 y su salida en 2023 hacia el futbol brasileño, Furch disputó un total de 85 partidos con Atlas, en los cuales convirtió 25 goles y repartió 10 asistencias. Para los aficionados del equipo será inolvidable lo que cosechó y la dupla que conformó con Julián Quiñones, la gran figura del momento en la Selección Mexicana.

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En síntesis