Julio Furch llenó de elogios Guillermo Almada: “Es un técnico ganador y muy exigente”

Todas las luces de la Liga MX se están yendo con el América líder indiscutido de Guillermo Almada. El entrenador uruguayo le dio a las Águilas su habitual estilo y búsqueda cada vez que está al mando de un equipo, tal como sucedió en el Santos Laguno que el charrúa lideró con el argentino Julio Furch como protagonista importante. En ese sentido, el goleador recordó cómo fue la experiencia con el estratega y solo tuvo palabras de elogio.

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Antes de marcharse a Atlas en 2020, Furch llegó a ser dirigido en 53 partidos por Almada en los cuales convirtió 20 goles. Para Julio, su paso por México estuvo marcado claramente por las vivencias en Santos Laguna, donde el entrenador, según sus palabras, lo transformó en un mejor jugador.

En una conversación exclusiva con Bolavip, Furch expresó sobre Almada: “Guillermo es un tipo muy exigente. Tiene una idea muy fija que no la vas a mover; es una metodología que usa que es recontra aceptable. Obviamente uno, siendo jugador de él, te hace sentir esa exigencia, pero también te lleva al límite y a tu mejor versión. Creo que con todo ese equipo hicimos uno de los mejores torneos con Santos Laguna. Después quedamos eliminados en la fase de liguilla, pero hicimos una de las campañas con mayor cantidad de puntos del equipo y volábamos. Semana a semana tenés que estar demostrando en los entrenamientos, no te podés relajar ni un segundo porque está encima. En su momento me lo hizo saber: por ahí yo no andaba bien de la cabeza o de ritmo y estaba un chico uruguayo que era suplente, y bueno, vino y me habló. Me dijo: ‘Mirá, está mejor Octavio Rivero que vos, así que a seguir luchando y seguir entrenando’. Me hizo mejorar; saber que tenés a alguien atrás que te está pisando los talones está buenísimo. Era así, trabajaba de una forma muy exigente que es recontra válida. Por ahí como jugador lo sufrís en ese momento, pero le ha dado resultados en todos los equipos y te das cuenta de que es una fórmula muy válida”.

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Y además agregó: “Él lo vive así en los entrenamientos, en la pretemporada y en todo, y le está dando sus resultados. Le ha tocado dirigir otros equipos y también ha conseguido muy buenos resultados. Está bueno que el jugador sienta su exigencia y que contás con todo el grupo; eso también es recontra válido porque tenés a todos metidos y sabiendo que cualquiera te puede llegar a tapar tu oportunidad. Él mantiene a todos enfocados en un mismo objetivo. Ya consiguió cosas y estoy seguro de que va a seguir consiguiendo, porque es un entrenador muy ganador y muy exigente”.

La espina para todos los aficionados de Santos quedará porque el equipo de Almada no pudo coronar el proyecto con ningún título, quedando a las puertas de la Liga MX en el 2021. Sin embargo, una de las mejores épocas de los últimos tiempos también es recordada pese a no llegar con éxitos para el palmarés y Furch es uno de los que no se olvida.

En síntesis

Guillermo Almada lidera al América tras dirigir 53 partidos a Furch en Santos Laguna.

lidera al América tras dirigir 53 partidos a Furch en Santos Laguna. Julio Furch anotó 20 goles bajo la dirección técnica del entrenador uruguayo Guillermo Almada.

anotó bajo la dirección técnica del entrenador uruguayo Guillermo Almada. Guillermo Almada quedó a las puertas del título de la Liga MX en 2021.