Alineaciones de Lillestroem y Real Sociedad por la Europa League: formaciones probables

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Lillestroem viene de empatar 1-1 con Sparta y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Real Sociedad viene de empatar 1-1 con Union Saint-Gilloise y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Lillestroem y Real Sociedad
Lillestroem (4-3-3): Pontus Dahlberg, Lars Ranger, Ruben Gabrielsen, Stian Kristiansen, Yaw Paintsil, Ylldren Ibrahimaj, Filip Ottosson, Gustav Kjolstad Nyheim, Daniel Bassi, Fredrik Gulbrandsen, Felix Va. DT: Hans Erik Odegaard.
Real Sociedad (4-4-2): Unai Marrero, Igor Zubeldia, Jon Martin, Mamadou Sarr, Sergio Gomez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic. DT: Pellegrino Matarazzo.
La previa de Lillestroem y Real Sociedad: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Próximo partido de Lillestroem: vs. Viktoria, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Real Sociedad: vs. Lyon, jueves 5 de noviembre