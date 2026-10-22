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Alineaciones de Lillestroem y Real Sociedad por la Europa League: formaciones probables

Lillestroem y Real Sociedad se enfrentan este jueves 22 de octubre por la Europa League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lillestroem vs. Real Sociedad, Europa League
Lillestroem vs. Real Sociedad, Europa League

Lillestroem recibe a Real Sociedad este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. Lillestroem viene de empatar 1-1 con Sparta y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Real Sociedad viene de empatar 1-1 con Union Saint-Gilloise y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Lillestroem y Real Sociedad

Lillestroem (4-3-3): Pontus Dahlberg, Lars Ranger, Ruben Gabrielsen, Stian Kristiansen, Yaw Paintsil, Ylldren Ibrahimaj, Filip Ottosson, Gustav Kjolstad Nyheim, Daniel Bassi, Fredrik Gulbrandsen, Felix Va. DT: Hans Erik Odegaard.

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Real Sociedad (4-4-2): Unai Marrero, Igor Zubeldia, Jon Martin, Mamadou Sarr, Sergio Gomez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Goncalo Guedes, Mikel Oyarzabal, Luka Sucic. DT: Pellegrino Matarazzo.

La previa de Lillestroem y Real Sociedad: todo lo que hay que saber

  • Día: jueves 22 de octubre
  • Hora: 13:00 (hora de México)
  • Próximo partido de Lillestroem: vs. Viktoria, jueves 5 de noviembre
  • Próximo partido de Real Sociedad: vs. Lyon, jueves 5 de noviembre
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