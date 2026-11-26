Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre, en el Groupama Arena, por la jornada 5 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Ferencvaros recibe a NK Celje este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Groupama Arena. El invicto de los húngaros en esta Europa League llama la atención en una fase de liga que recién empieza a definir cruces. Ferencvaros ya se metió entre los mejores y quiere quedarse ahí.

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Son puntos importantes en la tabla general de la fase de liga, donde cada resultado puede valer para meterse directo en los octavos o evitar el repechaje.

La actualidad de ambos equipos

Ferencvaros llega con paso firme, tercero en la tabla general con 12 puntos y tres triunfos consecutivos que incluyen una victoria de visitante ante el Milan. El equipo húngaro no pierde desde hace rato y además maneja buenos números de gol a favor, algo que lo deja cómodo en esta instancia.

NK Celje, en cambio, está 25° con apenas 4 unidades y necesita reaccionar para no quedar afuera de cualquier chance de clasificación. Viene de ganarle 3-2 a Sturm Graz como visitante, un resultado que le da algo de aire después de la dura caída 0-3 ante Omonia. La visita a Hungría es una buena oportunidad para sumar y meterse en la pelea de la zona media.

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El historial entre Ferencvaros y NK Celje

Apenas se enfrentaron una vez y fue hace varios años, con triunfo de Ferencvaros por 2-0 ante NK Celje en Eslovenia. No hay demasiado historial para sacar conclusiones, pero el único antecedente directo favorece claramente al equipo húngaro.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 15/06/2019 NK Celje vs. Ferencvaros 0-2 Club Friendlies

Horario del partido

México: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: Paramount+, ViX

Paramount+, ViX Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 11

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs

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En síntesis