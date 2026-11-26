Ferencvaros recibe a NK Celje este jueves 26 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Europa League, se disputará en el Groupama Arena. El invicto de los húngaros en esta Europa League llama la atención en una fase de liga que recién empieza a definir cruces. Ferencvaros ya se metió entre los mejores y quiere quedarse ahí.
Son puntos importantes en la tabla general de la fase de liga, donde cada resultado puede valer para meterse directo en los octavos o evitar el repechaje.
La actualidad de ambos equipos
Ferencvaros llega con paso firme, tercero en la tabla general con 12 puntos y tres triunfos consecutivos que incluyen una victoria de visitante ante el Milan. El equipo húngaro no pierde desde hace rato y además maneja buenos números de gol a favor, algo que lo deja cómodo en esta instancia.
NK Celje, en cambio, está 25° con apenas 4 unidades y necesita reaccionar para no quedar afuera de cualquier chance de clasificación. Viene de ganarle 3-2 a Sturm Graz como visitante, un resultado que le da algo de aire después de la dura caída 0-3 ante Omonia. La visita a Hungría es una buena oportunidad para sumar y meterse en la pelea de la zona media.
El historial entre Ferencvaros y NK Celje
Apenas se enfrentaron una vez y fue hace varios años, con triunfo de Ferencvaros por 2-0 ante NK Celje en Eslovenia. No hay demasiado historial para sacar conclusiones, pero el único antecedente directo favorece claramente al equipo húngaro.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|15/06/2019
|NK Celje vs. Ferencvaros
|0-2
|Club Friendlies
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Sudamérica: Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 11
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Torreense vs. Celtic — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Hoffenheim vs. Sturm Graz — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Sunderland vs. Jagiellonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Lyon vs. Lillestroem — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- OFI Crete vs. Anderlecht — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Nijmegen vs. Rennes — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Juventus vs. Omonia — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Crystal Palace vs. Real Sociedad — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
- Sparta vs. AZ Alkmaar — jueves 26 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Ferencvaros y NK Celje se enfrentan este jueves 26 de noviembre por la jornada 5 de la Europa League.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ferencvaros suma 12 puntos tras vencer a Milan, Torreense y Viktoria.
- NK Celje suma 4 puntos en el torneo.