Alineaciones de NK Celje y Red Bull por la Europa League: formaciones probables

NK Celje recibe a Red Bull este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. NK Celje viene de caer 0-3 ante Omonia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Red Bull viene de caer 0-4 ante Milan y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de NK Celje y Red Bull
NK Celje (4-2-3-1): Zan-Luk Leban, Lukasz Bejger, Zan Zuzek, Artemijus Tutyskinas, Milot Avdyli, Luka Vesner Ticic, Svit Seslar, Mark Zabukovnik, Yaya Dukuly, Blaz Kramer, Benjamin Verbic. DT: Zoran Zeljkovic.
Red Bull (4-2-3-1): Christian Zawieschitzky, Leandro Morgalla, Kevin Boma, Valentin Zabransky, Dominik Robin Schmid, Abubakr Barry, Sota Kitano, Bartosz Mazurek, Jesper Lindstrom, Haris Tabakovic, Edmund Baidoo. DT: Danny Rohl.
La previa de NK Celje y Red Bull: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 22 de octubre
- Hora: 13:00 (hora de México)
- Próximo partido de NK Celje: vs. Sturm Graz, jueves 5 de noviembre
- Próximo partido de Red Bull: vs. Anderlecht, jueves 5 de noviembre