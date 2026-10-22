Alineaciones de NK Celje y Red Bull por la Europa League: formaciones probables

NK Celje recibe a Red Bull este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. NK Celje viene de caer 0-3 ante Omonia y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos. Red Bull viene de caer 0-4 ante Milan y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

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