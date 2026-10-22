Dónde ver EN VIVO Beşiktaş vs. Crystal Palace por la jornada 3 de la Europa League: TV y streaming online

Beşiktaş y Crystal Palace se enfrentan este jueves 22 de octubre, por la jornada 3 de la Europa League. Los detalles de la televisación.

Beşiktaş recibe a Crystal Palace este jueves 22 de octubre desde las 13:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 3 de la Europa League. El Beşiktaş llega entonado tras ganar sus dos primeros compromisos de la fase de liga y quiere confirmar que puede pelear arriba en la tabla.

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Son seis puntos de seis posibles para los turcos, que buscan despegarse en la zona alta, mientras el Crystal Palace necesita reaccionar después de un tropiezo que lo dejó más cerca de la mitad de tabla que de la cima.

La actualidad de ambos equipos

El conjunto de Estambul viene de ganar 3-2 como visitante ante el Hoffenheim, un resultado que confirma su buen arranque europeo después de haber goleado 4-1 al Marseille en la fecha anterior. Con 6 puntos en 2 partidos, el Beşiktaş está en zona de clasificación y quiere aprovechar la localía para afirmarse entre los mejores del grupo.

El Crystal Palace, en cambio, llega golpeado tras perder 3-2 de visitante frente al Lyon, un traspié que cortó el envión que había tomado con el 4-0 al Lech Poznan en el debut. Con apenas 3 unidades, los ingleses están 15° y necesitan un triunfo afuera para no quedar relegados en la pelea por los puestos de clasificación.

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Horario del partido

México: 13:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Union Saint-Gilloise vs. Hapoel — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Sturm Graz vs. Marseille — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

OFI Crete vs. Leverkusen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Lech Poznan vs. Sunderland — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Juventus vs. Rennes — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Zagreb vs. Nijmegen — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ferencvaros vs. Torreense — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Ararat vs. AZ Alkmaar — jueves 22 de octubre, 10:45 hs

Hoffenheim vs. Lyon — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Omonia vs. Benfica — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Olympiacos vs. Sparta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

NK Celje vs. Red Bull — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Lillestroem vs. Real Sociedad — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Jagiellonia vs. Anderlecht — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Viktoria vs. Levski Sofia — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Celtic vs. Celta — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

Bournemouth vs. Milan — jueves 22 de octubre, 13:00 hs

En síntesis