La temporada 2022 de la Fórmula 1 continúa avanzando y llega el momento de disputar el Gran Premio de Italia, en el mítico Autódromo Nacional de Monza. La escudería Ferrari, golpeada por distintos errores que erosionaron sus posibilidades de pelear los campeonatos mundiales, quieren y deben hacer valer la localía.

Después de otra decepcionante jornada en los Países Bajos, Charles Leclerc y Carlos Sainz han quedado muy lejos de Max Verstappen en la clasificación individual, y parece que la Scudería deberá enfocarse más en lo que haga Mercedes que en apuntar a ganar el título de constructores, donde Red Bull ya ha estirado la ventaja de manera considerable.

El jefe del equipo italiano, Mattia Binotto, es consciente de las fallas ocurridas durante las últimas carreras, y sabe que no les puede fallar a los Tifosi. Después de reconocer el difícil momento que viven, avisó que para este fin de semana Ferrari debe dar la nota por llevarse la victoria y no por hacer el ridículo.

"Es realmente un momento difícil ahora mismo para nuestro equipo, porque no estamos obteniendo los resultados que esperábamos. Tenemos que reaccionar y en Monza tendremos a los tifosi en las gradas, eso será importante para nosotros, ya que nos animan y nos empujan como equipo. Ahora mismo, necesitamos conseguir algunos buenos resultados para el espíritu y el ánimo", explicó.

Sobre lo ocurrido en Zandvoort y las últimas carreras, Binotto reconoció que las expectativas previas eran muy diferentes a lo sucedido en pista, y direccionó su mirada hacia Mercedes: "Mi principal preocupación es que han sido tres carreras seguidas en las que no hemos tenido un buen ritmo el domingo. Es algo bastante parecido a lo ocurrido en Hungría. Este fin de semana hemos tenido una buena clasificación, hemos sido competitivos. Pero en la carrera en sí no somos suficientemente competitivos, lo que obviamente lo complica todo; no sólo porque no podemos luchar por la victoria, sino porque tampoco tenemos el ritmo necesario como para frenar a los Mercedes por detrás".

"Creo que ya van tres carreras seguidas en las que no hemos estado a la altura de lo que debería ser nuestro potencial. Es algo que tenemos que solucionar lo antes posible, porque quedan unas cuantas carreras hasta el final de la temporada. Seguimos buscando victorias y nuestra intención es ganar todas las carreras que quedan, incluida la de Monza", sentenció.