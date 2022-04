Cómo explicar este inicio de temporada de Formula 1 para Lewis Hamilton. Luego de pelear por el título durante los últimos 8 años (y haberlo ganado en 6 ocasiones), parece que llegó el fin de la hegemonía de Mercedes-AMG Petronas en el torneo internacional de automovilismo más importante del planeta. Tanto Ferrari como Red Bull Racing se muestran muy superiores y han logrado lo más difícil: desmotivar al británico.

Si hay algo que caracteriza al oriundo de Stevenage, Hertfordshire, es su competitividad y hambre de gloria. Sin embargo, en este 2022 y luego de tan solo cuatro Grandes Premios, ya se siente fuera de la contienda por el trofeo. Esto, evidentemente, es un puñal para las ilusiones de Toto Wolff de revertir esta situación y un gran alivio para las dos escuderías del momento (la italiana y la austríaca).

Y esta afirmación no se basa en sus actitudes recientes o sus caras largas tras no poder ni siquiera rascar un punto en el Autodromo Enzo e Dino Ferrari, sino que él mismo lo reveló en plática con medios internacionales: "Estoy fuera del campeonato, seguro. No hay dudas al respecto". Ver a Max Verstappen sacarle una vuelta en el giro 41 de 63 en Imola fue un golpe en el orgullo, y se nota.

La última vez que Lewis Hamilton no peleó por el título fue en la temporada 2013: finalizó cuarto con 189 puntos, a 208 del campeón Sebastian Vettel. En ese año solamente pudo celebrar un Gran Premio (el de Hungría); luego, se subió al podio en 4 ocasiones. De seguir por esta línea y no recuperar motivación, este 2022 podría ser muy similar y de hecho podría finalizar en 5º ó 6º lugar en la tabla de pilotos.

Toto Wolff aclaró altercado con Lewis Hamilton

En diálogo con Sky Sports, el jefe de Mercedes-AMG Petronas aclaró el pequeño altercado que tuvo con el principal piloto: "No hubo ningún desacuerdo en absoluto. No hay nada más cerca como nosotros dos. Simplemente estábamos muy enfadados por la sesión en general. Él se desahogó conmigo y yo con él". Más adelante confesó: "No somos lo suficientemente buenos para un campeón del mundo, no merecemos a un campeón del mundo. Solo necesitamos arreglar el auto. Lewis merece algo mejor de nosotros… proveerlo de una máquina capaz de pelar en las posiciones de arriba".