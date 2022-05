"Esto es muy injusto. Estoy contento por el equipo, pero luego tenemos que hablar", mencionó con muchísima rabia Sergio Pérez a través de la radio de su equipo durante el Gran Premio de España. Claro, el piloto mexicano lideraba la carrera en el Circuito de Barcelona a falta de pocos giros para llegar a la meta y recibió la orden por parte de sus ingenieros de cederle el primer lugar a Max Verstappen, quien se llevó una nueva victoria y lidera el campeonato mundial.

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, y Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca, dieron una clara explicación de por qué se tomó esta decisión que terminó perjudicando a Checo. Sin embargo, el propio corredor no tocó este tema ante la prensa y es difícil imaginar si quedó enfadado o entendió la situación. De acuerdo a las palabras de Horner, pasó lo segundo...

"Hablé con él cuando salió del coche. El problema para cualquier piloto, si no tiene una visión general clara de la estrategia o de la carrera por delante, es que siempre va a ser duro ceder el liderato", confesó el directivo del equipo. El motivo fue claro: el neerlandés tenía un ritmo de carrera mucho más elevado debido a sus nuevos neumáticos y no tenía sentido que peleen la posición, cuando una opción era que alguno de los dos termine abandonando el Gran Premio.

Más adelante, Christian detalló: "(Checo) Jugó en favor del equipo, creo que entendió claramente que no era como una batalla de igual a igual, porque el ritmo entre las diferentes estrategias era tan grande que, desde el punto de vista del equipo, para mí, simplemente no tenía ningún sentido que lucharan. Por eso no permitimos que los pilotos pelearan por posición".

"Ambos pilotos trabajaron juntos como equipo, y lograr el máximo de puntos fue muy importante en un día en el que, desafortunadamente, Ferrari tuvo un problema", sentenció Horner. Fueron 44 las unidades que consiguió Red Bull Racing en España: 32 más que los italianos y 19 más que Mercedes-AMG Petronas. De esta manera, son los nuevos líderes en ambos campeonatos.