Luego de un extraordinario inicio en el que sacó una enorme cantidad de puntos al resto de competidores, Charles Leclerc sufrió su primer importante tropezón en el Gran Premio de Emilia-Romaña. Una mala salida lo hizo perder la segunda posición con Sergio Pérez, y jamás logró recuperarla. De hecho, cuando quiso hacerlo se fue de la pista y casi termina abandonando la carrera.

A falta de 9 giros para el final de la misma, el pilogo monegasco llevó su monoplaza al límite e hizo un trompo en la chicana Variante Alta, por lo que se estrelló levemente contra los muros y dañó su alerón delantero. Tuvo la fortuna de poder reincorporarse al circuito, pero debió hacer una parada extra en boxes para reparar su Ferrari: esto generó que caiga hasta el noveno puesto (recuperó 3 lugares después y fue 6º).

Christian Horner, jefe de Red Bull Racing, se mostró muy contento por el impecable 1-2 de Max Verstappen y Checo Pérez y aprovechó para lanzarle una crítica al líder del campeonato. "(Leclerc) Era consistentemente más rápido que Checo (en la chicana), pero fue un poco demasiado codicioso con el neumático blando", apuntó uno de los directivos más importantes de la escudería austríaca.

No conforme con esto, agregó: "Los errores pueden ocurrir, y en realidad tuvo suerte de terminar la carrera y, obviamente, de conseguir el sexto puesto. Fue una ventaja para nosotros que, obviamente, pudimos sacar algunos puntos más que con él no terminando en el podio". Gracias a los puntos extra que otorgó el Sprint, el neerlandés le descontó 19 unidades; mientras que el mexicano acortó 9.

Max Verstappen defendió a Charles Leclerc

A diferencia de su jefe, el último campeón mundial señaló sobre Leclerc: "El error es fácil de cometer porque estaba empujando fuerte para tratar de luchar con Checo, pero es doloroso (para él). Creo que él mismo lo sabe, no necesita escucharlo de nadie aquí. Pero aún así es un campeonato tan largo y sí ganamos muchos puntos, así que no es genial (para él), pero no puede cambiarlo ahora y no lo hizo a propósito".