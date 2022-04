El Campeonato de Fórmula 1 de 2022 trajo como principal novedad el regreso de Ferrari a los primeros puestos, con muy buenos resultados y un ritmo difícil de seguir en las primeras carreras. De hecho, Charles Leclerc lidera en la tabla de pilotos, aunque en el último GP de Emilia Romagna, Red Bull dio un golpe sobre la mesa al terminar con Max Verstappen y Checo Pérez en las primeras dos posiciones.

+ NUEVO F1 FAN PASS EN EL ROCKET LEAGUE

El de Imola no fue el mejor fin de semana para Ferrari, por lo que la escudería italiana sabe que debe mejorar para no perder la diferencia sobre sus perseguidores. Red Bull parece ser su principal amenaza, y tanto Checo Pérez como Max Verstappen llegarán con confianza al saber que en Ferrari no presentarán importantes mejoras de cara al próximo GP de la competición, a disputarse en Miami.

Mattia Binotto, jefe de Ferrari, le aseguró a SoyMotor.com: “No vamos a tener la actualización principal en Miami. Tendremos algunas pequeñas piezas nuevas en el coche, primero porque es un circuito de alta velocidad en comparación con los que hemos visitado hasta ahora, y en términos de carga aerodinámica es bastante diferente”.

En la escudería italiana igual son optimistas de cara a la próxima carrera, de la cual analizan: “Será un circuito completamente nuevo. Un reto nuevo. Adaptaremos nuestro coche en términos de nivel de carga aerodinámica del circuito”. Sin embargo, Binotto es consciente de lo que debe mejorar Ferrari: “Todavía estamos trabajando en el porpoising. Es bastante visible que lo seguimos teniendo, más que Red Bull claramente, y ahí hay algo de potencial para sacar más rendimiento y necesitamos intentarlo sacar. Eso es lo principal para Miami. Las actualizaciones más importantes vendrán poco después”, reflexionó.

Rosberg fulmina a Leclerc

En su nuevo rol como comentarista de Sky F1, el ex campeón de Fórmula 1, Nico Rosberg, fue muy duro con la actuación de Charles Leclerc: “Charles Leclerc tiene que entender que, si está luchando por el título con Max Verstappen, no puede permitirse dar esos trompos cuando es por su culpa. Estaba tratando de presionar a Pérez, pero la presión estaba sobre él, no solo porque era el perseguidor. Trompear así es inaceptable y tiene que evitar hacerlo por el resto de la temporada si quiere ganar el campeonato”, analizó.