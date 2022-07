"No he estado tan cómodo con el desarrollo del coche como lo he estado en el comienzo de la temporada, por ponerlo de esa manera. Creo que tengo trabajo que hacer para entender lo que está pasando", fue la contundente respuesta de Sergio Pérez a la prensa internacional cuando se le preguntó si Red Bull Racing le estaba dando más importancia a la parte delantera del monoplaza. Claro, una mejora que se relaciona directamente con el estilo de conducción de Max Verstappen y no de él.

Esto ha generado cierto revuelo en la interna de la escudería austríaca, ya que el último campeón del mundo le respondió a su compañero: "Por supuesto que digo lo que me gustaría para mi coche en general (a los ingenieros), pero las mejoras en el coche no están diseñadas específicamente para mí". Ante esta situación, Christian Horner, el jefe, decidió salir a calmar las aguas...

El importante directivo fue tajante y le dejó las cosas bien claras a Checo: en su equipo no se hacen distinciones y las mejoras son para ambos. "No estoy seguro de que eso (declaración del mexicano) sea del todo correcto. Creo que la puesta a punto es crucial. Ciertamente los desarrollos no están siendo impulsados en una dirección, sólo una mejora del rendimiento general del coche", explicó el británico.

Más adelante detalló: "Creo que Checo fue muy competitivo en la carrera de Silverstone (Gran Premio de Gran Bretaña). Y creo que tendrá carreras en las que sabemos que rendirá muy bien. Además, aún está en la pelea por el título de pilotos. Estamos justo en el ecuador del campeonato y ya sabes, las cosas oscilan bastante. Todavía hay un largo camino por recorrer".

¿Cómo está el campeonato mundial de la Formula 1 2022?

Luego de once fechas disputadas, la mitad del campeonato, Max Verstappen lidera con comodidad y es seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y el propio Sergio Pérez. Si el mexicano quiere hacer historia y consagrarse campeón del mundo, deberá tener un cierre de año casi perfecto.