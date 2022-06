El efecto porpoising se está adueñando de esta temporada de Formula 1, lamentablemente. Además de lo que está causando en distintos monoplazas (y por ende en los pilotos), se ha generado una gran polémica alrededor suyo porque equipos como Mercedes-AMG Petronas exigieron por la intervención de la Federación Internacional del Automóvil. No contentos con el rendimiento propio, los de Toto Wolff pretenden que los directivos de la organización solucionen sus problemas...

Desde un principio, en Red Bull Racing se mostraron en contra de esta situación ya que consideran que no todas las escuderías están sufriendo este fenómeno y que cada uno debe realizar sus ajustes. Aún así, los alemanes lograron lo que querían: la FIA se involucró en el asunto en la previa del Gran Premio de Canadá y emitió una directiva técnica para imponer una métrica de oscilación vertical que limitará el rebote.

Esto, sin embargo, no salió como era esperado para Mercedes ya que ahora están obligados a levantar sus coches por exigencia de la federación y esto no hará más que empeorar el rendimiento del W13. De esta manera, prepararon su propio veneno y Helmut Marko, asesor de los austriacos, disfruta de la situación: "En alemán decimos: 'der Schuss ging nach hinten los'. Así que básicamente le salió el tiro por la culata a Mercedes".

"Estoy totalmente de acuerdo con Max (Verstappen), no es correcto cambiar algo así durante la temporada. No puede ser la FIA quien haga nuestros reglajes. Cambiar la altura de conducción significa cambiar la puesta a punto y la FIA no puede hacer eso. El siguiente punto es que todo esto es el resultado de un equipo que tiene problemas", apuntó el directivo en plática con Motorsport.com.

Por último, Marko aseguró: "Ese equipo (Mercedes) debería solucionar sus propios problemas y no afectar a los demás. Creo que hay demasiados parámetros que aún no están claro. Así que creo que la FIA tiene que dar otra aclaración". Si bien estas nuevas regulaciones no afectan por el momento a Red Bull, sí lo pueden hacer en un futuro si Mercedes mejora su rendimiento y se convierte en una amenaza por el campeonato.