Las cosas le están saliendo de maravilla a Red Bull Racing. Además de que sus pilotos, Max Verstappen y Sergio Pérez, están en un nivel superlativo, han aprovechado al máximo cada error y falla de los coches de Ferrari para tomar una distancia importante en el campeonato mundial de la Formula 1. Y, por si fuera poco, siguen disfrutando del mal presente de Mercedes-AMG Petronas, que está lejos de ser competitivo en lo más alto de la parrilla.

La escudería austríaca ya le sacó 80 puntos de ventaja a la italiana; mientras que la alemana parece estar muy cómoda en la tercera posición. A pesar de que Lewis Hamilton no atraviesa su mejor momento y su mayor rival es su propio monoplaza, Toto Wolff tiene confianza en que puede dar pelea por escalar posiciones en la tabla de constructores. Eso sí: dependerán de las caídas de los de Mattia Binotto si no corrigen sus limitaciones.

"Cuando tu coche no es muy competitivo con los pilotos de delante, (se trata) de maximizar esos puntos. Es importante consolidar y asegurarse de no estar peor que tercero. Pero igualmente, ves la situación en Ferrari... Y si dejan caer la pelota a menudo, entonces estamos allí", aseguró el jefe de equipo de Mercedes, quien lanzó una clara amenaza para un Ferrari que viene de no puntuar en el Gran Premio de Azerbaiyán. Que se genere esta lucha, evidentemente, solo beneficia a los austríacos.

Más adelante, Toto se lamentó por las unidades que están dejando ir los de Maranello y les envió una especie de recomendación: "Siempre debes estar alerta con confiabilidad porque necesitas sumar puntos y no solo ser rápido. Lo siento por los chicos de Ferrari porque tienen un motor superpotente y un buen coche, pero al final perder tantos puntos te hace perder el campeonato. Debes tener siempre cuidado, y (nosotros) lo tenemos porque el automóvil aún podría detenerse en cualquier momento".

Christian Horner trolleó a Mercedes por el porpoising

En la otra vereda está el jefe de Red Bull, que disfruta el mal pasar de Mercedes por el campeonato y se burló del rebote de sus coches en la pista. "Si fuese yo su jefe de equipo les diría que se quejaran todo lo posible por la radio para hacer que sea un gran problema, es parte del juego. Sabemos que es incómodo, pero hay remedios para acabar con él, aunque afecte al rendimiento del coche. Lo más fácil de hacer ya sabemos que es quejarse por motivos de seguridad. Lo más fácil es levantar el coche, todos tienen la opción de hacerlo", mencionó el británico.