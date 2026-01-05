Sergio Pérez platicó con Oso Trava en una extensa entrevista para Cracks Podcast y tocó varios temas como sus inicios en el automovilismo, los altibajos de su carrera como piloto de Fórmula 1 o su año sabático luego del despido en Red Bull Racing.

Publicidad

Publicidad

No obstante, sobre el final de la charla el entrevistador le pidió que deje un mensaje de cierre y Checo eligió darle un inesperado consejo a las jóvenes. Puntualmente, Sergio Pérez dijo en primera instancia que hay que luchar por los sueños y que lo más importante es ser feliz, pero luego añadió una recomendación: alejarse de las redes sociales.

“Que se alejen de las redes sociales. Son algo muy malo para la sociedad, especialmente para las nuevas generaciones. Hay mucha competencia, todos tenemos una vida perfecta en las redes sociales y creo que eso no es la vida“, comenzó diciendo Sergio Pérez.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“Con nuestros hijos veo lo difícil que es que se animen a fracasar o a tener un error, porque todos están listos para juzgarlos. Que se olviden de las redes sociales, que es todo falso. Eso no existe, no es la vida real. Es muy importante eso”, cerró.

La entrevista completa de Checo Pérez con Cracks Podcast

ver también Checo Pérez contradijo a Sheinbaum en su postura por la captura de Nicolás Maduro: “Libre Venezuela”

En síntesis

Sergio Pérez aconsejó a los jóvenes alejarse de las redes sociales en Cracks Podcast .

aconsejó a los jóvenes en . El piloto calificó las plataformas como algo muy malo para las nuevas generaciones .

para las . Checo afirmó que en internet se muestra una vida perfecta que es falsa.

Publicidad