Pasan los días y distintas personalidades del deporte siguen pronunciándose públicamente por la captura de Nicolás Maduro a manos del gobierno de Estados Unidos. Luego de un operativo militar ordenado por Donald Trump, el presidente venezolano fue detenido por la fuerza y este suceso causó opiniones divididas a lo largo del mundo.

El deporte no quedó excento y distinas figuras de elite dieron su opinión al respecto. Uno de ellos fue Checo Pérez, piloto mexicano de Cadillac que regresa a la Fórmula 1 en 2026 luego de un año sabático. Puntualmente, el tapatío escribió un mensaje en historias de Instagram que firmó con la frase “Libre Venezuela”.

“Hermanos venezolanos, les mando un abrazo con mucho cariño, son un ejemplo de que la fe nunca se pierde!! Mis oraciones con todos ustedes!! Libre Venezuela”, fue el mensaje completo que publicó Sergio este sábado en su cuenta @schecoperez.

El mensaje que publicó Checo Pérez en Instagram

A contramano del comunicado que emitió el Gobierno de México

Esta publicación de Checo Pérez en redes sociales llegó horas después del comunicado que emitió el gobierno mexicano con Claudia Sheinbaum a la cabeza. En el mismo se dejó en claro una postura de repudio por el operativo militar estadounidense y se instó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a actuar “inmediatamente”.

Las posturas entre el gobierno local y Checo Pérez son opuestas y el debate sigue vivo en las redes sociales. No obstante, de momento el clima es de festejo entre los venezolanos, tanto los del propio país como aquellos que emigraron en busca de una mejor calidad de vida.

