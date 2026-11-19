Cristiano Ronaldo no solo ganó títulos: hizo cosas que parecían imposibles. Desde marcar en seis Mundiales hasta ganar ligas en cuatro países distintos, estos son cinco logros que solo él logró en la historia del futbol.

Cristiano Ronaldo es considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos. Si bien para otros ese lugar le pertenece a Lionel Messi o a diferentes leyendas del deporte, lo cierto es que el astro portugués siempre estuvo en esa conversación durante los últimos años y construyó una carrera difícil de igualar.

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A sus 41 años, CR7 todavía tiene objetivos importantes por delante. Aunque recientemente anunció su retiro de la Selección de Portugal después de las diferencias que mantuvo con su entrenador, Jorge Jesus, continuará jugando en Al-Nassr, donde buscará conquistar un nuevo campeonato de Arabia Saudita y defender el título conseguido en la temporada anterior.

Además, uno de sus grandes desafíos personales es alcanzar los 1.000 goles oficiales como profesional. Actualmente, el delantero acumula 985 tantos y está cada vez más cerca de una cifra que parecía prácticamente imposible de conseguir.

A lo largo de su trayectoria, Cristiano rompió numerosos récords y consiguió marcas que ningún otro futbolista pudo igualar. Desde sus actuaciones en los Mundiales hasta sus números con Portugal, el portugués dejó registros históricos que explican por qué es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. A continuación, repasamos cinco de sus grandes hazañas.

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5 récords y logros históricos que consiguió Cristiano Ronaldo

1. Fue el primer futbolista en marcar en seis Mundiales

Cristiano Ronaldo consiguió algo que ningún otro jugador había logrado: marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo. Lo hizo en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

2. Ganó campeonatos de liga en cuatro países diferentes

A lo largo de su carrera, CR7 conquistó campeonatos de liga en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita. Lo consiguió con Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, respectivamente.

3. Es el máximo goleador histórico de las selecciones nacionales

Con 146 goles en 234 partidos, Cristiano Ronaldo se retiró de Portugal como el máximo goleador de la historia del futbol de selecciones masculinas. Su registro supera al de Lionel Messi, que acumula 126 tantos con Argentina.

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4. Es el futbolista con más partidos disputados con una selección

Además de sus goles, Ronaldo estableció otra marca impresionante: disputó 234 encuentros con Portugal, una cifra que ningún otro futbolista masculino alcanzó. Su trayectoria con el seleccionado comenzó en 2003 y se extendió durante 23 años, hasta su último partido internacional en septiembre de 2026.

5. Es el máximo goleador histórico de la Eurocopa

Cristiano Ronaldo también es el máximo artillero de la historia de la Eurocopa, con 14 goles. El portugués consiguió esa cifra a lo largo de seis ediciones del torneo, desde Portugal 2004 hasta Alemania 2024. También es el futbolista con más partidos disputados en la competición, con 30 presentaciones.

En sintesis

Cristiano Ronaldo fue el primer futbolista en anotar goles en seis ediciones de Mundiales.

fue el primer futbolista en anotar goles en de Mundiales. El delantero portugués acumuló 146 goles y 234 partidos disputados con la Selección de Portugal .

acumuló y disputados con la . CR7 conquistó ocho títulos de liga en Inglaterra, España, Italia y Arabia Saudita.