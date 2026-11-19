El mediocampista del Como atraviesa un gran momento y comienza a ser señalado como uno de los posibles herederos de la camiseta número 10 de la Selección Argentina. Su valor de mercado supera ampliamente al de Lionel Messi.

La Selección Argentina vivió uno de los momentos más tristes de su historia hace poco más de un mes, cuando Lionel Messi anunció su retiro del combinado nacional después de tantos años defendiendo la camiseta albiceleste. El astro argentino deja un vacío enorme, ya que durante toda su etapa demostró ser uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y condujo a su país a conseguir títulos históricos, entre ellos dos Copa América y el Mundial de Qatar 2022.

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Desde entonces, mucho se habla sobre quién podría ser su sucesor, quién llevará la camiseta número 10 de ahora en adelante y qué futbolista podrá tomar parte del protagonismo que tuvo Messi durante tantos años. Si bien todavía no existe una decisión oficial sobre el heredero de ese dorsal, hay un nombre que comienza a ganar cada vez más fuerza.

Se trata nada más y nada menos que de Nico Paz, mediocampista de 22 años que viene brillando tanto en el futbol europeo como con la Selección Argentina. Nacido en Santa Cruz de Tenerife, España, el futbolista del Como de Italia eligió representar a la Albiceleste pese a tener la posibilidad de jugar para la selección española, ya que su padre, Pablo Paz, es argentino.

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Su rendimiento durante la última fecha FIFA volvió a ponerlo en el centro de la escena. Después de dejar buenas sensaciones frente a Uruguay, el joven mediocampista se lució con un doblete ante Costa Rica en la goleada por 7-0 y fue uno de los grandes protagonistas del encuentro.

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¿Cuánto valen Lionel Messi y Nico Paz según Transfermarkt?

De acuerdo con las cotizaciones de Transfermarkt, Lionel Messi tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, mientras que Nico Paz alcanza los 80 millones de euros. De esta manera, el futbolista del Como está valuado en 65 millones más que el capitán argentino.

La explicación también está en sus respectivas etapas profesionales. Messi tiene 39 años y construyó una de las carreras más importantes de la historia del futbol, mientras que Paz, con 22, atraviesa sus primeros años como protagonista en la élite europea y todavía tiene un amplio margen de desarrollo.

En sintesis

Nico Paz está valuado en 80 millones de euros frente a 15 millones de Lionel Messi .

está valuado en frente a de . El mediocampista del Como anotó un doblete en la goleada 7-0 de Argentina ante Costa Rica .

anotó un en la goleada de ante . Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina hace más de un mes.