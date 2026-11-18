El Bicho se expresó hace una década sobre un hito inolvidable de su trayectoria y nunca cambió su opinión,

A lo largo de su impresionante trayectoria, Cristiano Ronaldo rompió todos los récords posibles para consolidarse con absoluta justicia como el máximo goleador histórico del fútbol mundial. Sin embargo, entre miles de gritos memorables, el astro portugués eligió en su momento una obra cumbre muy particular como su conquista preferida dentro de los campos de juego.

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El gol que Cristiano Ronaldo eligió como el más importante de su carrera

Para muchos, tuvo que haber sido aquella definición inolvidable ocurrió durante los cuartos de final de la UEFA Champions League frente a la Juventus en 2018. Sobre aquella eliminatoria, el delantero confesó con total sinceridad: “Elijo el que marqué de penal en la última Champions. A lo mejor no es el gol que estás esperando, pero fue decisivo”. Aunque la historia popular recuerda por siempre su fantástica chilena en Turín.

La jugada se gestó con un centro perfecto al área que encontró al luso elevándose por los aires con una plasticidad asombrosa para conectar una chilena furiosa e imparable. La potencia y la estética del remate dejaron sin respuestas al guardameta, congelando el estadio entero bajo un silencio de admiración absoluta.

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En un reconocimiento pocas veces visto en el deporte profesional, la propia parcialidad de la Vecchia Signora se puso de pie para ovacionar de manera unánime al rival, regalando una imagen icónica que quedó grabada para siempre en los libros dorados del fútbol internacional.

Aquel torneo europeo terminó consagrando una vez más al Real Madrid como el dueño absoluto del continente, cerrando una campaña perfecta donde la magia del artillero portugués resultó determinante para levantar una nueva orejona.

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En síntesis