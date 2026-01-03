¿A qué hora juega México vs. Arabia Saudita por la Kings World Cup Nations?

Este sábado 3 de enero comienza la segunda edición de la Kings World Cup Nations. Este torneo, el cual empezó todo tras la creación de Gerard Piqué e Ibai Llanos, se lleva a cabo en Sao Paulo, Brasil, y México volverá a formar parte de la competición.

En su primera edición del año pasado, la cual se disputó en Italia, México alcanzó la semifinal y el campeón fue Brasil. En este caso, hay 20 selecciones participantes de la Kings World Cup Nations y los clasificados a cuartos de final se definen con una fase de grupos de cinco zonas de cuatro equipos cada una.

¿A qué hora juega México vs. Arabia Saudita?

México hace su debut en la segunda edición de la Kings World Cup Nations frente a Arabia Saudita. El partido de este sábado 3 de enero comenzará a las 12:00hs (CDMX) y el equipo dirigido por Pol Font y Fernando Espinosa buscarán iniciar con un triunfo.

El partido de México, que cuenta con jugadores como Obed Vargas, Alexis Silva y Genaro Castillo, podrá verse a través de los canales oficiales de Twitch, Kick o Youtube tanto de los participantes como del torneo.

El formato de la Kings World Cup Nations

Cabe destacar que es un torneo de futbol 7. Los primeros de cada grupo clasifican directo a cuartos de final, mientras que los segundos y el mejor tercero luego disputan un Playoff para determinar los ocho equipos que avancen de ronda.

A partir de allí se disputan los cuartos de final, la semifinal y la final, la cual se llevará a cabo el próximo 17 de enero ni más ni menos que en el Allianz Parque, el estadio del Palmeiras en Sao Paulo.

En síntesis

12:00hs (CDMX) es el horario del partido entre México y Arabia Saudita.

Twitch, Kick y YouTube transmitirán el encuentro en sus canales oficiales.

3 de enero inicia el torneo que se disputa en Sao Paulo, Brasil.

