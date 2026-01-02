¿Atlas vs. Chivas va por TV Abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego por la Copa Pacífica 2026

Falta cada vez menos para el inicio de un nuevo torneo del futbol mexicano. El Clausura 2026 está a la vuelta de la esquina y los equipos ya intensificaron sus trabajos de preparación con partidos amistosos y torneos de pretemporada para llegar de la mejor manera al arranque de la Liga MX.

Uno de los certámenes más atractivos de este fin de semana será la Copa Pacífica 2026, un torneo que servirá como prueba clave para varios clubes importantes. La competencia se disputará bajo el formato de cuadrangular y contará con la participación de cuatro equipos mexicanos: Chivas, Atlas, Leones Negros y Rayados de Monterrey.

El torneo se llevará a cabo los días sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026, teniendo como sede el Estadio Jalisco. La Copa Pacífica forma parte de la preparación previa al Clausura y permitirá a los entrenadores ajustar detalles tácticos antes del inicio oficial del campeonato.

Durante la jornada del sábado se jugarán los partidos de semifinales, mientras que el domingo quedarán definidos el encuentro por el tercer lugar y la gran final.

Uno de los duelos más esperados del certamen será justamente el Clásico Tapatío, donde Chivas y Atlas se verán las caras este sábado desde las 20:45 horas (CDMX) en el Estadio Jalisco. El encuentro genera gran expectativa entre los aficionados, pese a tratarse de un torneo de preparación.

¿Dónde ver EN VIVO Atlas vs Chivas por la Copa Pacífica 2026?

El partido podrá seguirse en vivo a través de televisión de paga, específicamente por ESPN 3, y también mediante streaming en Disney+ Premium. El torneo no cuenta con transmisión por señal abierta, por lo que estas serán las únicas opciones disponibles para ver el encuentro.

En síntesis

La Copa Pacífica 2026 se disputará el 3 y 4 de enero en el Estadio Jalisco .

se disputará el en el . Chivas , Atlas , Leones Negros y Rayados participarán en este torneo de formato cuadrangular.

, , y participarán en este torneo de formato cuadrangular. El Clásico Tapatío será transmitido en vivo por ESPN 3 y Disney+ Premium el sábado.

