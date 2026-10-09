Alineaciones de Chelsea y Bournemouth por la Premier League: formaciones probables

Se viene Chelsea vs. Bournemouth este sábado 10 de octubre en el Estadio Stamford Bridge desde las 08:00 hora de México por la Premier League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Bajas y ausentes de Chelsea y Bournemouth
Chelsea:
- João Pedro (ausencia)
- Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial)
- Marco Palestra (ausencia)
Bournemouth:
- Justin Kluivert (desgarro; vuelve a mediados de octubre de 2026)
- Amine Adli (lesión en el gemelo)
- Veljko Milosavljević (golpe)
- Eli Junior Kroupi (lesión en el pie; vuelve a fines de octubre de 2026)
- Julian Araujo (lesión en el muslo; vuelve a mediados de octubre de 2026)
Cómo llegan Chelsea y Bournemouth
Chelsea viene de caer 0-3 ante Brentford y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Bournemouth viene de caer 0-1 ante Liverpool y acumula 2 empates, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chelsea y Bournemouth
Chelsea (3-4-2-1): Emiliano Martinez, Levi Colwill, Maxence Lacroix, Wesley Fofana, Morgan Rogers, Cole Palmer, Pep Chavarría, Moises Caicedo, Reece James, Pedro Neto, Danny Welbeck. DT: Xabi Alonso.
Bournemouth (4-2-3-1): Djordje Petrovic, Adrien Truffert, António Silva, James Hill, Adam Smith, Ryan Christie, Tyler Adams, Lewis Cook, Evanilson, Marcus Tavernier, Rayan. DT: Marco Rose.
Suplentes de Chelsea: Jamie Gittens, Jorrel Hato, Malo Gusto, Mahdi Nicoll-Jazuli, Josh-Ko Acheampong, Estêvão, Roméo Lavia, Geovany Quenda.
Suplentes de Bournemouth: Alex Scott, Julio Soler, David Brooks, Ben Gannon-Doak, Bafodé Diakité, Michele Di Gregorio, Juanlu Juanlu, Alex Toth, Daniel Jebbison.
La previa de Chelsea y Bournemouth: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 10 de octubre
- Hora: 08:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Stamford Bridge
- Historial: 21 cruces — Chelsea ganó 12, Bournemouth ganó 4 y empataron 5
- Último antecedente: 30/12/2025: Chelsea 2-2 Bournemouth
- Próximo partido de Chelsea: vs. Everton, sábado 17 de octubre
- Próximo partido de Bournemouth: vs. Sunderland, domingo 18 de octubre