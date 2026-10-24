Alineaciones de Chelsea y Tottenham por la Premier League: formaciones probables

Chelsea recibe a Tottenham este sábado 24 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Stamford Bridge. Chelsea viene de ganarle 2-0 a Everton y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Tottenham viene de ganarle 3-1 a Coventry y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Chelsea y Tottenham
Chelsea (3-4-2-1): Mike Penders, Josh-Ko Acheampong, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Cole Palmer, Pedro Neto, Jordan Henderson, Moisés Caicedo, Morgan Rogers, Jorrel Hato, João Pedro. DT: Xabi Alonso.
Tottenham (4-2-3-1): Antonín Kinský, Archie Gray, Jan-Paul van Hecke, Micky van de Ven, Andy Robertson, Sandro Tonali, Conor Gallagher, Mateus Fernandes, Mohammed Kudus, Dominic Solanke, Omar Marmoush. DT: Roberto De Zerbi.
Bajas y ausentes de Chelsea y Tottenham
Chelsea:
- Emiliano Martínez (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Emmanuel Emegha (lesión isquiotibial; vuelve en una semana)
- Pep Chavarría (golpe; vuelve en una semana)
- Jamie Bynoe-Gittens (lesión de tobillo; vuelve en una semana)
- Reece James (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)
Tottenham:
- Mykhaylo Mudryk (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Lucas Bergvall (ausencia; vuelve en una semana)
- Pedro Porro (lesión isquiotibial)
- Destiny Udogie (ausencia)
- Savinho (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Xavi Simons (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de febrero de 2027)
- Wilson Odobert (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Rodrigo Bentancur (expulsión; vuelve en 1 fecha)
- Richarlison (ausencia)
La previa de Chelsea y Tottenham: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 10:30 (hora de México)
- Estadio: Estadio Stamford Bridge
- Historial: 165 cruces — Chelsea ganó 76, Tottenham ganó 51 y empataron 39
- Último antecedente: 01/08/2026: Chelsea 1-2 Tottenham
- Próximo partido de Chelsea: vs. Manchester United, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de Tottenham: vs. Crystal Palace, sábado 31 de octubre