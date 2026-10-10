Alineaciones de Elche y Celta por la LaLiga: formaciones probables

Elche y Celta se enfrentan este domingo 11 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Elche vs. Celta este domingo 11 de octubre desde las 06:00 hora de México por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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Bajas y ausentes de Elche y Celta

Elche:

Yago Santiago (lesión de rodilla; vuelve a fines de octubre de 2026)

Adam Boayar (lesión muscular)

Federico Redondo (expulsión; vuelve en 1 fecha)

Celta:

Andrés Antañón (lesión de tobillo; vuelve a fines de octubre de 2026)

Miguel Román (ausencia; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Jones El-Abdellaoui (lesión de rodilla; vuelve a mediados de enero de 2027)

Cómo llegan Elche y Celta

Elche viene de ganarle 3-1 a Espanyol y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

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Celta viene de ganarle 5-0 a Racing de Santander y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Elche y Celta

Elche (4-3-3): Matias Dituro, Roy Revivo, Víctor Chust, Pedro Bigas, Rubén Sánchez, Thomas Lemar, Javier Morcillo, Gonzalo Villar, Germán Valera, Fernando Nino, Tete Morente. DT: Martin Anselmi.

Celta (3-4-3): Ionut Radu, Sebastian Caceres, Yoel Lago, Marcos Alonso, Ilaix Moriba, Javi Rueda, Sergio Carreira, Aleix Febas, Ferran Jutglà, Hugo González, Hugo Álvarez. DT: Claudio Giráldez.

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Suplentes de Elche: Lucas Cepeda, Marc Aguado, Ezequiel Ponce, Alejandro Iturbe, Martim Neto, Josan, Grady Diangana, Abiel Osorio, Matia Barzić Gutiérrez, Facundo Buonanotte, Ali Houary, Adam Boayar Benaisa, Buba Sangaré.

Suplentes de Celta: Williot Swedberg, Miguel Román González, Álvaro Núñez, Altay Bayindir, Carl Starfelt, Abdoulaye Faye, Borja Iglesias, Pablo Durán, Javi Rodríguez, Javi Galán, Couhaib Driouech, Hugo Burcio, Iago Aspas.

La previa de Elche y Celta: todo lo que hay que saber

Día: domingo 11 de octubre

domingo 11 de octubre Hora: 06:00 (hora de México)

06:00 (hora de México) Historial: 24 cruces — Elche ganó 7, Celta ganó 10 y empataron 7

24 cruces — Elche ganó 7, Celta ganó 10 y empataron 7 Último antecedente: 03/05/2026: Celta 3-1 Elche

03/05/2026: Celta 3-1 Elche Próximo partido de Elche: vs. Villarreal, sábado 17 de octubre

vs. Villarreal, sábado 17 de octubre Próximo partido de Celta: vs. Alavés, domingo 18 de octubre