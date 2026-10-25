Alineaciones de Liverpool y Brighton por la Premier League: formaciones probables

Liverpool recibe a Brighton este domingo 25 de octubre desde las 08:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 2-1 a Brentford y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Brighton viene de ganarle 5-0 a Crystal Palace y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Liverpool y Brighton
Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Ronald Araujo, Jérémy Jacquet, Virgil Van Dijk, Miloš Kerkez, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Bradley Barcola, Alexander Isak, Cody Gakpo. DT: Andoni Iraola.
Brighton (4-2-3-1): Bart Verbruggen, Ferdi Kadioglu, Luka Vušković, Lewis Dunk, Olivier Boscagli, Pascal Gross, Yasin Ayari, Chema Andrés, Diego Gómez, Charalampos Kostoulas, Maxim De Cuyper. DT: Fabian Hürzeler.
Bajas y ausentes de Liverpool y Brighton
Liverpool:
- Jeremie Frimpong (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Dominik Szoboszlai (lesión isquiotibial; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Giovanni Leoni (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de noviembre de 2026)
- Amara Nallo (lesión en la pierna; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Hugo Ekitiké (lesión en el tendón de Aquiles; vuelve a principios de enero de 2027)
Brighton:
- Pascal Struijk (ausencia)
- Mats Wieffer (lesión de rodilla)
- Stefanos Tzimas (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Yankuba Minteh (lesión en la pierna; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Evan Ferguson (lesión de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Zadok Yohanna (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Femi Azeez (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Kaoru Mitoma (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
La previa de Liverpool y Brighton: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 25 de octubre
- Hora: 08:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Anfield
- Historial: 31 cruces — Liverpool ganó 18, Brighton ganó 6 y empataron 7
- Último antecedente: 21/03/2026: Brighton 2-1 Liverpool
- Próximo partido de Liverpool: vs. Arsenal, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de Brighton: vs. Man City, sábado 31 de octubre