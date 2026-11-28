Everton y Liverpool se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 12 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Liverpool este domingo 29 de noviembre desde las 06:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El derbi de Merseyside llega con el Liverpool necesitado de reafirmar su buen momento y un Everton que viene de un golpe duro en Brentford y quiere borrar esa imagen rápido.

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Son vecinos de ciudad pero están en planos distintos de la tabla, y eso le agrega presión extra al local, que no puede permitirse otra goleada en contra.

La actualidad de ambos equipos

El Everton llega golpeado tras caer 4-0 como visitante frente al Brentford, un resultado que corta de cuajo la buena racha que había mostrado con dos triunfos seguidos ante Coventry y Newcastle. Está noveno con 16 puntos en 11 partidos, una posición cómoda en la tabla pero que puede complicarse si no reacciona rápido de local.

El Liverpool, en cambio, llega lanzado después de aplastar 4-0 al Manchester United en Anfield. Esa goleada confirmó una buena racha, con otro triunfo claro ante Crystal Palace de por medio, aunque en el medio también sufrió una caída ante el Arsenal que le recordó que no todo es tan sencillo. Cuarto con 21 unidades, el equipo de Liverpool llega como favorito y con margen para seguir metiéndose en la pelea de arriba.

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El historial entre Everton y Liverpool

El historial entre ambos es amplio y la ventaja es clara para el Liverpool, que se impuso en 85 de los 207 cruces frente a 54 triunfos del Everton, con 68 empates en el medio. En goles también manda el Liverpool, con 291 contra 224.

En los enfrentamientos más recientes la tendencia se mantiene: el Liverpool ganó cuatro de los últimos cinco duelos directos, incluido el más reciente en abril, cuando se impuso 2-1 como visitante en Goodison Park. El único resultado favorable al Everton en ese tramo fue un empate en 2025.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 19/04/2026 Everton vs. Liverpool 1-2 Premier League 20/09/2025 Liverpool vs. Everton 2-1 Premier League 02/04/2025 Liverpool vs. Everton 1-0 Premier League 12/02/2025 Everton vs. Liverpool 2-2 Premier League 24/04/2024 Everton vs. Liverpool 2-0 Premier League 21/10/2023 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 13/02/2023 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 03/09/2022 Everton vs. Liverpool 0-0 Premier League 24/04/2022 Liverpool vs. Everton 2-0 Premier League 01/12/2021 Everton vs. Liverpool 1-4 Premier League

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Horario del partido

México: 06:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One, FOX+

FOX One, FOX+ Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Sudamérica: ESPN, Disney+ Premium

ESPN, Disney+ Premium Centroamérica: FOX+

FOX+ España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sunderland vs. Tottenham — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Fulham vs. Bournemouth — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Crystal Palace vs. Hull — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Brighton vs. Newcastle — domingo 29 de noviembre, 08:05 hs

Arsenal vs. Man City — domingo 29 de noviembre, 10:30 hs

En síntesis