Alineaciones de Villarreal y Espanyol por la LaLiga: formaciones probables

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. Villarreal viene de ganarle 2-1 a Valencia y acumula 1 triunfo, 1 empate, 1 derrota en sus últimos 3 partidos. Espanyol viene de caer 1-2 ante Racing de Santander y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Villarreal y Espanyol
Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Álex Freeman, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona, Tajon Buchanan, Carlos Maciá, Santi Comesaña, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Georges Mikautadze. DT: Iñigo Pérez.
Espanyol (4-2-3-1): Ángel Fortuño, Omar El Hilali, Vanja Drkušić, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman, Edu Expósito, Javier Hernández, Gabriel Moscardo, Tyrhys Dolan, Roberto Fernández, Bryan Zaragoza.
Bajas y ausentes de Villarreal y Espanyol
Villarreal:
- Nathan-Dylan Saliba (lesión muscular; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
- Pape Gueye (expulsión; vuelve en 1 fecha)
Espanyol:
- Kike (lesión isquiotibial)
- Jofre Carreras (lesión en la ingle)
La previa de Villarreal y Espanyol: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 30 de octubre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio de la Ceramica
- Historial: 50 cruces — Villarreal ganó 21, Espanyol ganó 8 y empataron 21
- Último antecedente: 09/02/2026: Villarreal 4-1 Espanyol
- Próximo partido de Villarreal: vs. Getafe, domingo 8 de noviembre
- Próximo partido de Espanyol: vs. Deportivo La Coruña, sábado 7 de noviembre