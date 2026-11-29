Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre, en el Estadio Balaidos, por la jornada 14 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Celta recibe a Villarreal este domingo 29 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están separados por apenas dos puntos en la mitad de la tabla y necesitan sumar para no quedar enganchados con la pelea de abajo.

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Es un partido entre equipos que todavía no definen su identidad en el torneo, con rachas irregulares de ambos lados, así que cada punto pesa más de lo habitual a esta altura del campeonato.

La actualidad de ambos equipos

El Celta llega golpeado tras caer 1-2 de visitante ante Real Madrid, un resultado que de todos modos no está tan lejos de lo esperado. Antes había empatado sin goles con Levante y perdido feo, 0-3, contra Rayo Vallecano. Con 13 puntos en 13 partidos y en la posición 15, el equipo necesita encontrar continuidad para alejarse de la zona incómoda de la tabla.

Villarreal tampoco atraviesa su mejor momento: viene de perder 3-2 con Barcelona en un partido que se le escapó sobre el final. Antes había sumado una victoria clara, 2-0 ante Getafe, aunque también arrastra una derrota ajustada frente a Espanyol. Está décimo con 15 unidades, dos más que su rival de turno, y llega con la necesidad de cortar la alternancia de resultados que viene mostrando.

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El historial entre Celta y Villarreal

El historial entre ambos está prácticamente parejo: en 42 enfrentamientos Villarreal lleva 17 victorias por 16 del Celta, con 9 empates en el medio. En goles también manda el conjunto amarillo, 68 contra 58.

En los duelos más recientes se repite la paridad: hubo triunfos para los dos lados y empates que confirman que ninguno saca ventajas claras cuando se cruzan, aunque la última vez que se vieron las caras ganó Villarreal por 2-1.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 26/04/2026 Villarreal vs. Celta 2-1 Primera División 31/08/2025 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División 23/04/2025 Celta vs. Villarreal 3-0 Primera División 26/08/2024 Villarreal vs. Celta 4-3 Primera División 05/05/2024 Celta vs. Villarreal 3-2 Primera División 20/12/2023 Villarreal vs. Celta 3-2 Primera División 30/04/2023 Villarreal vs. Celta 3-1 Primera División 13/01/2023 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División 12/03/2022 Villarreal vs. Celta 1-0 Primera División 20/11/2021 Celta vs. Villarreal 1-1 Primera División

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Horario del partido

México: 11:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs

Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 09:15 hs

Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 14:00 hs

Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis