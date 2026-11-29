Celta recibe a Villarreal este domingo 29 de noviembre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Balaidos. Ninguno de los dos llega con margen para relajarse: están separados por apenas dos puntos en la mitad de la tabla y necesitan sumar para no quedar enganchados con la pelea de abajo.
Es un partido entre equipos que todavía no definen su identidad en el torneo, con rachas irregulares de ambos lados, así que cada punto pesa más de lo habitual a esta altura del campeonato.
La actualidad de ambos equipos
El Celta llega golpeado tras caer 1-2 de visitante ante Real Madrid, un resultado que de todos modos no está tan lejos de lo esperado. Antes había empatado sin goles con Levante y perdido feo, 0-3, contra Rayo Vallecano. Con 13 puntos en 13 partidos y en la posición 15, el equipo necesita encontrar continuidad para alejarse de la zona incómoda de la tabla.
Villarreal tampoco atraviesa su mejor momento: viene de perder 3-2 con Barcelona en un partido que se le escapó sobre el final. Antes había sumado una victoria clara, 2-0 ante Getafe, aunque también arrastra una derrota ajustada frente a Espanyol. Está décimo con 15 unidades, dos más que su rival de turno, y llega con la necesidad de cortar la alternancia de resultados que viene mostrando.
El historial entre Celta y Villarreal
El historial entre ambos está prácticamente parejo: en 42 enfrentamientos Villarreal lleva 17 victorias por 16 del Celta, con 9 empates en el medio. En goles también manda el conjunto amarillo, 68 contra 58.
En los duelos más recientes se repite la paridad: hubo triunfos para los dos lados y empates que confirman que ninguno saca ventajas claras cuando se cruzan, aunque la última vez que se vieron las caras ganó Villarreal por 2-1.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|26/04/2026
|Villarreal vs. Celta
|2-1
|Primera División
|31/08/2025
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|23/04/2025
|Celta vs. Villarreal
|3-0
|Primera División
|26/08/2024
|Villarreal vs. Celta
|4-3
|Primera División
|05/05/2024
|Celta vs. Villarreal
|3-2
|Primera División
|20/12/2023
|Villarreal vs. Celta
|3-2
|Primera División
|30/04/2023
|Villarreal vs. Celta
|3-1
|Primera División
|13/01/2023
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
|12/03/2022
|Villarreal vs. Celta
|1-0
|Primera División
|20/11/2021
|Celta vs. Villarreal
|1-1
|Primera División
Horario del partido
- México: 11:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, M+ LALIGA TV 2
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Valencia vs. Osasuna — domingo 29 de noviembre, 07:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Barcelona — domingo 29 de noviembre, 09:15 hs
- Real Sociedad vs. Sevilla — domingo 29 de noviembre, 14:00 hs
- Espanyol vs. Getafe — lunes 30 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Celta y Villarreal se enfrentan este domingo 29 de noviembre por la jornada 14 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Celta suma 13 puntos en el torneo.
- Villarreal suma 15 puntos en el torneo.