Barcelona vs. Getafe en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 8 de la LaLiga

Barcelona recibe a Getafe este sábado 10 de octubre en el Camp Nou por la octava jornada de la LaLiga.
Barcelona llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Getafe tratará de dar el golpe.
Horario del partido
- México: 10:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Sudamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Barcelona ganó 3-1 como visitante ante Sevilla. El conjunto lidera la tabla con 21 puntos. Antes ganó 7-2 como local ante Racing de Santander.
Getafe viene de ganar 1-0 como local ante Málaga. El equipo ocupa el puesto 11 con 8 puntos. Antes perdió 0-1 como visitante ante Betis.
El historial entre Barcelona y Getafe
Barcelona y Getafe se enfrentaron 46 veces en los últimos años: 32 triunfos de Barcelona, 4 de Getafe y 10 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/04/2026
|Getafe vs. Barcelona
|0-2
|Primera División
|21/09/2025
|Barcelona vs. Getafe
|3-0
|Primera División
|18/01/2025
|Getafe vs. Barcelona
|1-1
|Primera División
|25/09/2024
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|24/02/2024
|Barcelona vs. Getafe
|4-0
|Primera División
|13/08/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|16/04/2023
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|22/01/2023
|Barcelona vs. Getafe
|1-0
|Primera División
|15/05/2022
|Getafe vs. Barcelona
|0-0
|Primera División
|29/08/2021
|Barcelona vs. Getafe
|2-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Málaga vs. Espanyol — viernes 9 de octubre, 13:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Athletic Bilbao — sábado 10 de octubre, 06:00 hs
- Alavés vs. Atlético de Madrid — sábado 10 de octubre, 08:15 hs
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs
- Betis vs. Osasuna — domingo 11 de octubre, 10:30 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Barcelona y Getafe se enfrentan este sábado 10 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Barcelona suma 21 puntos tras vencer a Sevilla, Racing de Santander y Levante.
- Getafe suma 8 puntos en el torneo.