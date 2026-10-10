Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la LaLiga

El domingo 11 de octubre el Betis tiene la chance de meterle presión a la parte alta de LaLiga, mientras Osasuna llega urgido de puntos para no quedar relegado en la tabla.
El local pelea arriba y un triunfo lo deja a tiro de los puestos de Champions. Para Osasuna, en cambio, el partido es una oportunidad de frenar una racha floja antes de que la distancia con la mitad de la tabla se haga difícil de recortar.
Horario del partido
- México: 10:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
La actualidad de ambos equipos
El Betis llega tercero con 16 puntos en siete fechas y viene de un empate 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, aunque antes había encadenado dos triunfos, ante Getafe y Villarreal. Es un equipo que no pierde hace tres partidos y que mostró solidez tanto de local como visitante.
Osasuna, en cambio, atraviesa un momento complicado: está 14to con apenas 8 puntos y no gana desde hace tres presentaciones. Empató 1-1 de local con Rayo Vallecano, pero antes cayó goleado 0-4 ante Atlético de Madrid y también perdió como local contra Espanyol. Llega con la necesidad de cortar la mala racha cuanto antes.
El historial entre Betis y Osasuna
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Betis: de 42 enfrentamientos, ganó 23 contra 12 de Osasuna, con 8 empates. También en lo que respecta a los goles el Betis saca ventaja, con 63 convertidos frente a 47 de su rival.
En los cruces más recientes la tendencia se mantiene pareja: el último antecedente terminó 1-1, pero en el anterior el Betis se impuso por 2-0. De los diez partidos más recientes, el Betis ganó la mayoría, aunque hubo también empates y alguna sorpresa de Osasuna en el medio.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Osasuna vs. Betis
|1-1
|Primera División
|28/09/2025
|Betis vs. Osasuna
|2-0
|Primera División
|11/05/2025
|Betis vs. Osasuna
|1-1
|Primera División
|19/10/2024
|Osasuna vs. Betis
|1-2
|Primera División
|05/05/2024
|Osasuna vs. Betis
|0-2
|Primera División
|29/10/2023
|Betis vs. Osasuna
|2-1
|Primera División
|22/04/2023
|Osasuna vs. Betis
|3-2
|Primera División
|18/01/2023
|Betis vs. Osasuna
|2-2
|Copa del Rey
|26/08/2022
|Betis vs. Osasuna
|1-0
|Primera División
|03/04/2022
|Betis vs. Osasuna
|4-1
|Primera División
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs
- Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs
- Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs
- Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs
- Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs
En síntesis
- Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre por la jornada 8 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Betis suma 16 puntos en el torneo.
- Osasuna suma 8 puntos en el torneo.