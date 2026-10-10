Betis vs. Osasuna: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la LaLiga

Betis y Osasuna se enfrentan este domingo 11 de octubre, por la jornada 8 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

El domingo 11 de octubre el Betis tiene la chance de meterle presión a la parte alta de LaLiga, mientras Osasuna llega urgido de puntos para no quedar relegado en la tabla.

Publicidad

El local pelea arriba y un triunfo lo deja a tiro de los puestos de Champions. Para Osasuna, en cambio, el partido es una oportunidad de frenar una racha floja antes de que la distancia con la mitad de la tabla se haga difícil de recortar.

Horario del partido

México: 10:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Sky Sports, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Chile: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Perú: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Ecuador: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Colombia: DIRECTV Sports, DGO

DIRECTV Sports, DGO Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter

DIRECTV Sports, DGO, inter Centroamérica: ViX, Sky Sports

ViX, Sky Sports España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

El Betis llega tercero con 16 puntos en siete fechas y viene de un empate 1-1 como visitante ante el Deportivo La Coruña, aunque antes había encadenado dos triunfos, ante Getafe y Villarreal. Es un equipo que no pierde hace tres partidos y que mostró solidez tanto de local como visitante.

Osasuna, en cambio, atraviesa un momento complicado: está 14to con apenas 8 puntos y no gana desde hace tres presentaciones. Empató 1-1 de local con Rayo Vallecano, pero antes cayó goleado 0-4 ante Atlético de Madrid y también perdió como local contra Espanyol. Llega con la necesidad de cortar la mala racha cuanto antes.

El historial entre Betis y Osasuna

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Betis: de 42 enfrentamientos, ganó 23 contra 12 de Osasuna, con 8 empates. También en lo que respecta a los goles el Betis saca ventaja, con 63 convertidos frente a 47 de su rival.

Publicidad

En los cruces más recientes la tendencia se mantiene pareja: el último antecedente terminó 1-1, pero en el anterior el Betis se impuso por 2-0. De los diez partidos más recientes, el Betis ganó la mayoría, aunque hubo también empates y alguna sorpresa de Osasuna en el medio.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Osasuna vs. Betis 1-1 Primera División 28/09/2025 Betis vs. Osasuna 2-0 Primera División 11/05/2025 Betis vs. Osasuna 1-1 Primera División 19/10/2024 Osasuna vs. Betis 1-2 Primera División 05/05/2024 Osasuna vs. Betis 0-2 Primera División 29/10/2023 Betis vs. Osasuna 2-1 Primera División 22/04/2023 Osasuna vs. Betis 3-2 Primera División 18/01/2023 Betis vs. Osasuna 2-2 Copa del Rey 26/08/2022 Betis vs. Osasuna 1-0 Primera División 03/04/2022 Betis vs. Osasuna 4-1 Primera División

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Real Madrid vs. Villarreal — sábado 10 de octubre, 13:00 hs

Elche vs. Celta — domingo 11 de octubre, 06:00 hs

Real Sociedad vs. Deportivo La Coruña — domingo 11 de octubre, 08:15 hs

Racing de Santander vs. Valencia — domingo 11 de octubre, 13:00 hs

Levante vs. Sevilla — lunes 12 de octubre, 13:00 hs

En síntesis