Es sabido que el crecimiento del futbol mexicano es una realidad y que los clubes de Europa se interesan cada vez en los jugadores locales para intentar unirlos a sus filas. En este caso, que el Borussia Dortmund pose sus ojos sobre la materia prima de la Liga MX genera un impacto imposible de ignorar, más si el entrenador del equipo lo hace público.

Publicidad

Publicidad

El cariño de Niko Kovac por México

Niko Kovac está al frente del proyecto del Borussia y tiene una relación especial con México. Durante su época de entrenador del Eintracht Frankfurt, el croata tuvo a su cargo a Carlos Salcedo y Marco Fabián, a quienes recuerda con mucho cariño y le permiten tener la puerta abierta a futuras incorporaciones de jugadores que representen al Tri.

“México siempre ha tenido jugadores increíbles, juegan por todo el mundo. De momento no tenemos a ningún mexicano aquí, pero nunca se sabe qué pueda pasar, así que, si tienes una buena recomendación, dímela y la tomaremos en cuenta“, expresó Kovac ante los medios.

Marco Fabián fue dirigido por Niko Kovack en Eintracht Frankfurt. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Mientras que sobre Salcedo y Fabián agregó: “Son grandes amigos míos, logramos cosas muy importantes en Frankfurt, son buenas personas… Ganamos la Copa en 2018, así que los sigo llevando en el corazón, y no solo yo, también toda la afición del Frankfurt”.

Actualmente, la plantilla del Dortmund parece lo suficientemente balanceada como para pensar que es lógico que no haya grandes cambios. Sin embargo, con la posibilidad que está ofreciendo el futbol mexicano de mostrar tantos talentos ante el mundo, se torna complicada la decisión de resistirse al hecho de confiar en algún viejo conocido o nuevo por conocer capaz de darle un salto de calidad a un equipo que busca dar el golpe sobre la mesa para transformarse en todo lo competitivo que desea. ¿Qué fichaje necesita?

ver también La camiseta más especial del Betis de Álvaro Fidalgo: un diseño inspirado en naranjas

En síntesis

El entrenador Niko Kovac dirige actualmente el proyecto deportivo del Borussia Dortmund .

dirige actualmente el proyecto deportivo del . Carlos Salcedo y Marco Fabián ganaron la Copa en 2018 con el Eintracht Frankfurt.

y ganaron la con el Eintracht Frankfurt. Kovac manifestó apertura para fichar jugadores mexicanos tras su experiencia previa en la Bundesliga.

Publicidad