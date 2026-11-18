Los dos máximos referentes del futbol de las últimas décadas siguen dominando dentro y fuera de la cancha. Según el ranking de Forbes, el portugués lidera entre los futbolistas mejor pagados del mundo, mientras que el argentino ocupa el segundo lugar con una cifra millonaria.

El 2026 terminará siendo un año especial y también nostálgico para los fanáticos del fútbol. Después de muchísimos años representando a sus países, dos de los mejores jugadores de toda la historia dieron un paso al costado de sus respectivas selecciones: Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ninguno se retiró definitivamente del futbol y ambos seguirán vigentes en sus respectivos equipos.

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El astro portugués quiere continuar consiguiendo cosas importantes a nivel colectivo con Al-Nassr, pero también tiene un objetivo individual que lo mantiene motivado: alcanzar los 1.000 goles oficiales como profesional. Messi, por su parte, ya ganó prácticamente todo lo que un futbolista puede soñar, aunque todavía quiere seguir sumando títulos con Inter Miami y también persigue la posibilidad de llegar a esa histórica cifra goleadora.

Pero sus éxitos deportivos no son lo único que los mantiene en lo más alto. A lo largo de sus carreras, los dos construyeron fortunas enormes y actualmente continúan generando ingresos millonarios, tanto por sus contratos futbolísticos como por acuerdos comerciales, patrocinios y diferentes negocios.

Cristiano Ronaldo lidera y Lionel Messi lo sigue: cuánto ganan según Forbes

De acuerdo con el ranking publicado por Forbes, Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado del mundo en 2026. El portugués tiene ingresos estimados en 300 millones de dólares, una cifra que prácticamente duplica los 145 millones que percibe Lionel Messi, ubicado en el segundo lugar.

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En el caso de CR7, unos 250 millones corresponden a sus ingresos dentro del campo, principalmente por su contrato con Al-Nassr, mientras que los otros 50 millones llegan desde patrocinios y negocios. Messi, en cambio, obtiene aproximadamente 70 millones por su actividad futbolística y otros 75 millones fuera de la cancha.

El ranking completo de los futbolistas que más dinero ganan en 2026

La clasificación de Forbes tiene a Ronaldo y Messi en los primeros lugares, pero también muestra cuánto dinero generan las estrellas que dominan actualmente el fútbol mundial.

Cristiano Ronaldo: 300 millones de dólares. Lionel Messi: 145 millones de dólares. Kylian Mbappé: 100 millones de dólares. Erling Haaland: 85 millones de dólares. Vinícius Júnior: 76 millones de dólares. Lamine Yamal: 55 millones de dólares. Sadio Mané: 54 millones de dólares. Jude Bellingham: 45 millones de dólares. Harry Kane: 42 millones de dólares. Mohamed Salah: 40 millones de dólares.

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