En esta nota, te contamos qué canales y plataformas transmitirán el segundo juego de la serie eliminatoria.

Inter Miami tendrá el complejo desafío de sostenerse en carrera en la llave de esta primera ronda de los playoffs de la MLS 2026. Luego del duro ‘cachetazo’ sufrido en el comienzo de la serie, deberán reponerse y vencer al Columbus Crew a domicilio, en un duelo caliente. Con todas sus figuras, intentarán lograr la victoria de visitante.

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Será una prueba de fuego para las ‘Garzas’: con Lionel Messi a la cabeza, deberán ganar sí o sí para poder pelear por un lugar en la próxima instancia de la MLS Cup. Inter Miami viene de recibir una paliza en casa ante el Columbus Crew y tendrá que dar una muestra de carácter esta noche si quiere continuar en la pelea por la gloria.

¿Dónde ver EN VIVO Columbus Crew vs. Inter Miami por TV?

El partido Columbus Crew vs. Inter Miami no se podrá seguir en televisión en México, ya que ninguno de los canales disponibles pasará en directo el encuentro. De hecho, en el resto de Latinoamérica tampoco habrá señales que transmitan en vivo este segundo compromiso de la serie para el equipo de Lionel Messi.

La bronca de Messi tras perder el primer duelo [Foto: Getty]

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¿Dónde ver EN VIVO Columbus Crew vs. Inter Miami por streaming online?

El partido Columbus Crew vs. Inter Miami se podrá sintonizar en directo en todo México, de manera exclusiva, a través de la plataforma online norteamericana Apple TV. Este servicio de streaming de paga cuenta con el monopolio de los derechos de transmisión del juego no solo para el país sino para todo el continente.

¿A qué hora juegan Columbus Crew vs. Inter Miami por la MLS 2026?

El partido Columbus Crew vs. Inter Miami se llevará a cabo HOY viernes 27 de noviembre, por el segundo cruce de la primera ronda de los playoffs de la Major League Soccer. El compromiso está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México (20.00 hora local de Ohio donde se celebrará el desafío).

¿Dónde juegan Columbus Crew vs. Inter Miami por la MLS 2026?

El partido Columbus Crew vs. Inter Miami se disputará en el ScottsMiracle-Gro Field, la casa de los ‘Black and Gold’, donde las ‘Garzas’ serán visitantes esta noche. Lionel Messi y compañía pisarán el antes conocido como “Lower.com Field” que ahora cambió de nombre por patrocinio y albergará hoy a 20 mil espectadores.