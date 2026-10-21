Cristiano Ronaldo envía un emotivo mensaje a Kvaratskhelia tras su grave lesión: “Conozco ese sentimiento”

El duelo de la UEFA Champions League entre el París Saint-Germain y el FC Barcelona regaló un gran espectáculo de futbol, pero también dejó secuelas físicas severas en varios elementos. Una de las víctimas del rudo encuentro fue Khvicha Kvaratskhelia, cuya lesión lo mantendrá al margen de las canchas por un periodo prolongado.

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A través de un comunicado emitido este miércoles por la institución parisina, se confirmó que el atacante georgiano sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en el transcurso del cotejo. El extremo tuvo que retirarse asistido por el cuerpo médico al minuto 59 tras la acción, y el parte oficial terminó por ratificar el peor escenario posible.

La directiva del PSG también ratificó que en los próximos días Kvaratskhelia será sometido a una intervención quirúrgica para poner en marcha su proceso de rehabilitación. Sin embargo, se prevé que la recuperación le tome múltiples meses donde, en la mejor de las proyecciones, volvería a estar disponible para el tramo final de la presente temporada.

Posterior a confirmarse el diagnóstico, el internacional georgiano compartió un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram: “Sé que debo regresar más fuerte para mi gente, que siempre están a mi lado; no les fallaré, prometo no escatimar ni un solo segundo. Gracias a todos por el apoyo, nos vemos pronto“, leía el cierre del texto publicado en su idioma natal.

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El mensaje de apoyo de Cristiano a Kvaratskhelia

La publicación de Kvaratskhelia generó millones de interacciones por parte de aficionados que expresaron su solidaridad con el futbolista. Sin embargo, una de las réplicas que acaparó mayor atención fue la de su referente futbolístico, Cristiano Ronaldo, quien le dedicó unas palabras en la sección de comentarios.

“Las batallas más difíciles en el fútbol a menudo son las que nadie ve. Conozco esa sensación, Kvara. Pero nunca olvides lo que te trajo hasta aquí y no dejes que un momento difícil te haga dudar de lo lejos que puedes llegar. Mantén ese fuego encendido. Lo mejor de ti todavía está por venir“, escribió el astro portugués en la publicación de la figura del cuadro galo.

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En una entrevista concedida este mismo año a Rio Ferdinand, Kvaratskhelia había confesado públicamente su admiración por el atacante luso: “Cristiano era mi ídolo. Lo seguía a donde fuera. Creo que la clase de profesional que siempre ha sido fue lo principal para mí. Todos saben que es uno de los mejores jugadores en la historia del futbol, pero la forma en que vive la profesión es lo que tomé de él y lo que aprendí“, había señalado en su momento quien hoy, en el pasaje más complejo de su carrera, recibe el respaldo directo de su gran ídolo.

En síntesis