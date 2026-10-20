Mientras Lionel Messi gana 145 millones al año, la fortuna que percibe Cristiano Ronaldo

El delantero portugués continúa entre los deportistas mejor pagados del mundo y sus ingresos anuales superan ampliamente los del argentino, gracias a su contrato en Arabia Saudita y sus acuerdos comerciales.

Dos de los mejores futbolistas de toda la historia siguen siendo protagonistas del mundo del deporte, incluso cuando atraviesan la etapa final de sus carreras. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan marcando diferencias dentro y fuera de la cancha.

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El argentino, a sus 39 años, sigue siendo la máxima figura del Inter Miami y uno de los grandes referentes de la Selección Argentina. Después de conquistar el Mundial de Qatar 2022, continúa compitiendo al máximo nivel y aparece entre los candidatos a quedarse con el Balón de Oro 2026.

Por su parte, Cristiano Ronaldo, con 41 años, continúa como una de las principales figuras de Al-Nassr. El portugués mantiene vigente su ambición goleadora y tiene un objetivo personal que lo impulsa a seguir compitiendo: alcanzar los 1.000 goles oficiales como profesional.

Más allá de sus logros deportivos, ambos también se destacan por sus ingresos. De acuerdo con las estimaciones de Forbes para 2026, Messi genera alrededor de 145 millones de dólares anuales, mientras que Cristiano Ronaldo alcanza los 300 millones de dólares, incluyendo salarios y acuerdos comerciales. De esta manera, el portugués percibe más del doble que el argentino.

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Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo en 2026, según Forbes

De acuerdo con el ranking publicado por Forbes, estos son los diez jugadores que más dinero generan entre sus salarios, contratos deportivos, patrocinios y otros negocios.

Cristiano Ronaldo: 300 millones de dólares. Lionel Messi: 145 millones de dólares. Kylian Mbappé: 100 millones de dólares. Erling Haaland: 85 millones de dólares. Vinícius Júnior: 76 millones de dólares. Lamine Yamal: 55 millones de dólares. Sadio Mané: 54 millones de dólares. Jude Bellingham: 45 millones de dólares. Harry Kane: 42 millones de dólares. Mohamed Salah: 40 millones de dólares.

En sintesis

Cristiano Ronaldo genera 300 millones de dólares anuales según la lista Forbes de 2026.

300 millones de dólares anuales según la lista Forbes de 2026. Lionel Messi percibe 145 millones de dólares al año con Inter Miami y patrocinadores.

145 millones de dólares al año con Inter Miami y patrocinadores. Cristiano Ronaldo dobla los ingresos anuales de Lionel Messi en el ranking de Forbes.