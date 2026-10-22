Cristiano Ronaldo opaca a Lionel Messi en votación del mejor Balon de Oro de la historia

En una votación alternativa abierta por France Football, Cristiano Ronaldo se ha desmarcado como el principal candidato, con una diferencia abismal de Lionel Messi.

La ceremonia del Balón de Oro 2026 está a la vuelta de la esquina para dar a conocer al nuevo soberano del futbol mundial en una contienda que se mantiene abierta. No obstante, de manera paralela, France Football, el organismo organizador del galardón, ha puesto en marcha una consulta sin precedentes entre los aficionados.

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Para la presente edición, la entidad lanzó una votación interactiva dirigida a la fanaticada para elegir al mejor Balón de Oro de todos los tiempos (BOAT, por sus siglas en inglés). La premisa no se enfoca en los nombres individuales, sino en premiar al futbolista que haya acumulado los mayores méritos en la temporada más dominante de la historia del futbol.

Aún así, France Football enfatizó que independiente de quién resulte victorioso, la distinción no constituirá un trofeo oficial dentro del palmarés del jugador elegido, sino un homenaje a la participación del público. Bajo ese parámetro, las cifras definitivas de la votación abierta a la afición se darán a conocer el próximo miércoles 28 de octubre, proyectándose desde ahora un ganador indiscutible.

Cristiano Ronaldo muy por encima de Lionel Messi

Tal y como expuso la plataforma oficial del Balón de Oro, la versión de Cristiano Ronaldo galardonada en 2008 se ubica actualmente en la cima de las preferencias como el mejor Balón de Oro de la historia. En estos momentos, el astro portugués marca una distancia abismal sobre el resto de los competidores al concentrar el 75 por ciento del total de los sufragiados.

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CRISTIANO RONALDO IS LEADING 🇵🇹🏁



You can still vote for your B.O.A.T. and try to win 2 tickets to the 2027 ceremony! 🌕



Choose your BALLON D'OR OF ALL TIME among the players who have won the award multiple times. ✨



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A lo largo de aquel curso futbolístico, Cristiano Ronaldo conquistó los títulos de la Premier League y la UEFA Champions League enfundado en la camiseta del Manchester United. Previo a dar el salto al Real Madrid, el atacante lusitano firmó 42 anotaciones en todas las competencias, desempeño que la afición cataloga como la campaña más merecedora de ser recordada en la historia del trofeo.

Por su parte, Lionel Messi ocupa el segundo peldaño con la distinción obtenida en 2012, año en que registró la marca histórica de 91 goles en un año natural, registrando únicamente el 9 por ciento de las menciones, lo que refleja un margen considerable en favor del portugués. En el tercer lugar del podio reaparece el propio Cristiano Ronaldo, respaldado por su brillante campaña firmada en 2017.

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En síntesis