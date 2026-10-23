Dónde ver EN VIVO a Cristaino Ronaldo en Al-Faisaly vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League: TV y streaming online

Al-Nassr se enfrenta a Al-Faisaly por la Saudi Pro League, en un partido que tendrá la atención puesta en Cristiano Ronaldo. Conoce dónde ver el encuentro en vivo por TV y streaming online, con todos los detalles de la transmisión.

Al-Faisaly y Al-Nassr se enfrentan este viernes 23 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 11 de la Saudi Pro League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Majmaah Sports City y comienza a partir de las 07:30hs (tiempo del Centro de México).

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El conjunto donde milita Cristiano Ronaldo busca sumar tres puntos fundamentales en condición de visitante para no perderle pisada a los primeros puestos del campeonato. Por su parte, el cuadro local intentará hacerse fuerte ante su gente para alejarse de los puestos de la parte baja de la tabla.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Al-Faisaly y el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo de este viernes 23 de octubre por la liga de Arabia Saudita se puede ver en México y la región a través de los siguientes canales y servicios de streaming:

México: Azteca Deportes Network (TV de paga) y TV Azteca Deportes Digital (App y sitio web)

Azteca Deportes Network (TV de paga) y TV Azteca Deportes Digital (App y sitio web) Centroamérica: TV Azteca Deportes Network

TV Azteca Deportes Network Sudamérica: TNT Sports y Zapping

TNT Sports y Zapping Estados Unidos: FOX Sports, FOX Deportes y Fubo

FOX Sports, FOX Deportes y Fubo España: Marca.com (streaming gratuito) y DAZN

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Al-Faisaly se ubica en la 15ª posición con 7 puntos tras firmar una victoria, cuatro empates y cuatro derrotas en nueve presentaciones. El equipo busca aprovechar la localía en Al Majma’ah para dar la gran sorpresa de la jornada.

Por su parte, Al-Nassr ocupa el 3° puesto de la clasificación con 22 unidades, ubicándose a solo tres puntos de la cima. La escuadra liderada por Cristiano Ronaldo encadena cuatro partidos invicta en el torneo local y busca sostener su contundencia ofensiva para mantenerse firme en la pelea por el título.

En sintesis

Al-Faisaly y Al-Nassr se enfrentan este viernes 23 de octubre a las 07:30 horas.

este viernes 23 de octubre a las 07:30 horas. Cristiano Ronaldo buscará la victoria con Al-Nassr, ubicado en tercer lugar con 22 puntos.

con Al-Nassr, ubicado en tercer lugar con 22 puntos. Azteca Deportes Network transmitirá el partido en vivo para el territorio mexicano.