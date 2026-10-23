Este viernes 23 de octubre de 2026 continúa la marcha de la Saudi Pro League 2026-27 con el atractivo compromiso de la Jornada 11 entre Al-Faisaly y Al-Nassr. El partido dará inicio a las 07:30 hs (tiempo del centro de México) en el Estadio de la Ciudad Deportiva de Majmaah.
El conjunto local de Al-Faisaly llega necesitado de unidades para alejarse de los puestos de peligro en la tabla. Tras igualar 2-2 en la fecha pasada ante Al-Shabab, el estratega Giovanni Solinas buscará plantear un bloque defensivo ordenado en casa para frenar el ímpetu de uno de los candidatos al título.
Por su parte, el equipo visitante busca sumar tres puntos fundamentales que le permitan alcanzar en la cima del campeonato al Al-Qadisiya. La gran atracción pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien está listo para reencontrarse con el gol.
La alineación de Al-Faisaly
- Fernando Pacheco
- Yaseen Barnawi
- Abdullah Bin Subayt
- Mohammed Al-Shanqiti
- Abdoulaye Seck
- Andrei Girotto
- Jaime Seoane
- Flávio
- Alexandre Mendy
- Abdulaziz Al Bishi
- Abdullah Al-Mogren
La alineación de Al-Nassr
dame en formato lista
- Bento
- Boushal
- Iñigo
- Alamri
- Awad
- Alkhaibari
- Samú
- Mané
- João Félix
- Alhamdan
- Cristiano Ronaldo (C)
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En sintesis
- Al-Faisaly y Al-Nassr juegan este viernes 23 de octubre por la Saudi Pro League.
- El partido comenzará a las 07:30 horas del Centro de México en Majmaah.
- Cristiano Ronaldo liderará el ataque de Al-Nassr ante el conjunto de Al-Faisaly.