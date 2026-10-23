Al-Nassr necesita sumar de a tres para seguir en la lucha por el campeonato. En esta ocasión de miden ante el Al-Faisaly de visitantes.

Este viernes 23 de octubre de 2026 continúa la marcha de la Saudi Pro League 2026-27 con el atractivo compromiso de la Jornada 11 entre Al-Faisaly y Al-Nassr. El partido dará inicio a las 07:30 hs (tiempo del centro de México) en el Estadio de la Ciudad Deportiva de Majmaah.

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El conjunto local de Al-Faisaly llega necesitado de unidades para alejarse de los puestos de peligro en la tabla. Tras igualar 2-2 en la fecha pasada ante Al-Shabab, el estratega Giovanni Solinas buscará plantear un bloque defensivo ordenado en casa para frenar el ímpetu de uno de los candidatos al título.

Por su parte, el equipo visitante busca sumar tres puntos fundamentales que le permitan alcanzar en la cima del campeonato al Al-Qadisiya. La gran atracción pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien está listo para reencontrarse con el gol.

La alineación de Al-Faisaly

Fernando Pacheco

Yaseen Barnawi

Abdullah Bin Subayt

Mohammed Al-Shanqiti

Abdoulaye Seck

Andrei Girotto

Jaime Seoane

Flávio

Alexandre Mendy

Abdulaziz Al Bishi

Abdullah Al-Mogren

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La alineación de Al-Nassr

dame en formato lista

Bento

Boushal

Iñigo

Alamri

Awad

Alkhaibari

Samú

Mané

João Félix

Alhamdan

Cristiano Ronaldo (C)

En sintesis