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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones confirmadas de Al-Faisaly vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League

Al-Nassr necesita sumar de a tres para seguir en la lucha por el campeonato. En esta ocasión de miden ante el Al-Faisaly de visitantes.

Al-Nassr va por un triunfo de visitante.
© Getty ImagesAl-Nassr va por un triunfo de visitante.

Este viernes 23 de octubre de 2026 continúa la marcha de la Saudi Pro League 2026-27 con el atractivo compromiso de la Jornada 11 entre Al-Faisaly y Al-Nassr. El partido dará inicio a las 07:30 hs (tiempo del centro de México) en el Estadio de la Ciudad Deportiva de Majmaah.

El conjunto local de Al-Faisaly llega necesitado de unidades para alejarse de los puestos de peligro en la tabla. Tras igualar 2-2 en la fecha pasada ante Al-Shabab, el estratega Giovanni Solinas buscará plantear un bloque defensivo ordenado en casa para frenar el ímpetu de uno de los candidatos al título.

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Por su parte, el equipo visitante busca sumar tres puntos fundamentales que le permitan alcanzar en la cima del campeonato al Al-Qadisiya. La gran atracción pasa por la presencia de Cristiano Ronaldo, quien está listo para reencontrarse con el gol.

La alineación de Al-Faisaly

  • Fernando Pacheco
  • Yaseen Barnawi
  • Abdullah Bin Subayt
  • Mohammed Al-Shanqiti
  • Abdoulaye Seck
  • Andrei Girotto
  • Jaime Seoane
  • Flávio
  • Alexandre Mendy
  • Abdulaziz Al Bishi
  • Abdullah Al-Mogren

La alineación de Al-Nassr

dame en formato lista

  • Bento
  • Boushal
  • Iñigo
  • Alamri
  • Awad
  • Alkhaibari
  • Samú
  • Mané
  • João Félix
  • Alhamdan
  • Cristiano Ronaldo (C)
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En sintesis

  • Al-Faisaly y Al-Nassr juegan este viernes 23 de octubre por la Saudi Pro League.
  • El partido comenzará a las 07:30 horas del Centro de México en Majmaah.
  • Cristiano Ronaldo liderará el ataque de Al-Nassr ante el conjunto de Al-Faisaly.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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