El equipo de Cristiano Ronaldo vuelve a jugar por la Saudi Pro League y necesita ganar para no perderle pisada a Al-Hilal.

Al-Nassr y Neom SC se enfrentan este martes 20 de octubre por el partido correspondiente a la Jornada 10 de la Saudi Pro League. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Alawwal Park y comienza a partir de las 12:00hs (Tiempo del Centro de México).

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Aunque con un partido pendiente, el equipo de Cristiano Ronaldo está 5 puntos por debajo de Al-Hilal, el líder de la Saudi Pro League, y es por eso que Al-Nassr debe ir en busca de la victoria para no perderle pisada a su rival.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Nassr y Neom de este martes 20 de octubre por la Saudi Pro League se puede seguir en México y distintas partes del mundo a través de las siguientes opciones:

México: FOX One

FOX One Centroamérica : FOX+

: FOX+ Sudamérica: Sin transmisión confirmada

Sin transmisión confirmada Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX Deportes, Fubo TV

FOX Sports 2, FOX Deportes, Fubo TV España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 9

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Al-Nassr viene con ritmo de competencia tras derrotar por 3-1 al FK Neftchi en la Liga de Campeones Élite de la AFC. El equipo liderado en ataque por Cristiano Ronaldo buscará mantener su efectividad goleadora en el torneo local para no perder pisada en la pelea por la cima de la Saudi Pro League.

Por su parte, Neom SC afronta una dura prueba en su visita al Alawwal Park. El equipo visitante necesita con urgencia un resultado positivo que le permita consolidar su funcionamiento defensivo y mantenerse competitivo ante los rivales de mayor peso en la liga saudí.